Engin Ceylan isimli şahıs kız arkadaşının yüzüne çatal fırlatıp, dövdü!

Sosyal medyada paylaşılan bir görüntü büyük tepkiye neden oldu. Muğla'nın Marmaris ilçesinde bir erkeğin kız arkadaşına uyguladığı şiddet isyan ettirdi. Görüntülerde saldırgan Engin Ceylan'ın yemek yedikleri sırada B.Ö.'nün yüzüne çatal fırlattığı, ardından darp ettiği anlar yer alıyor.
Marmaris İlçesindeki bir iş yerinin güvenlik kamerasının 3 ay önce kaydettiği Engin Ceylan'ın B.Ö'yü darbettiği anların görüntüsü sosyal medyada paylaşıldı.
Şiddet olayından sonra savcılığa giden B.Ö'nün daha sonra şikayetini geri çektiği belirtildi. B.Ö'nün tekrar şikayetçi olunca, Engin Ceylanhakkında 3 ay uzaklaştırma kararı çıkarıldığı anlaşıldı, bu kararı ihlalden 3 gün hapis cezasına çarptırıldığı kaydedildi.
Görüntülerde, saldırgan Engin Ceylan'ın yemek yedikleri sırada B.Ö'nün yüzüne çatal fırlattığı, ardından darbettiği anlar yer alıyor.