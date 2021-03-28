Engin Ceylan isimli şahıs kız arkadaşının yüzüne çatal fırlatıp, dövdü!

Sosyal medyada paylaşılan bir görüntü büyük tepkiye neden oldu. Muğla'nın Marmaris ilçesinde bir erkeğin kız arkadaşına uyguladığı şiddet isyan ettirdi. Görüntülerde saldırgan Engin Ceylan'ın yemek yedikleri sırada B.Ö.'nün yüzüne çatal fırlattığı, ardından darp ettiği anlar yer alıyor.