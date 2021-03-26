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Ziraat Bankası'nda görev değişimi! Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar oldu

Kamu Bankaları Genel Kurulu tamamlandı. Kurul sonrası Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü görevine Alpaslan Çakar'ın getirildiği açıklandı. Vakıfbank ve Halkbank'ta ise değişim olmadı.

Ekonomi / 26 Mart 2021 Cuma 13:05
Ziraat Bankası'nda görev değişimi! Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar oldu

Kamu Bankaları Genel Kurulu sonrası Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü görevine Alpaslan Çakar'ın getirildiği açıklandı. Çakar, Haziran 2018'den bu yana Ziraat Bankası Perakende Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı olarak görevini sürdürüyordu.

Vakıfbank ve Halkbank'ta ise değişim yaşanmadı. Buna göre Vakıfbank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih ve Halk Bankası Genel Müdürü Osman Arslan görevlerine devam ediyor.

İŞTE GÖREV DEĞİŞİMİ SONRASI İLK AÇIKLAMALAR

Ziraat Bankası'nın Ankara'daki Tarihi Genel Müdürlük Binasında gerçekleştirilen devir teslim töreninde konuşan Hüseyin Aydın, bu vazifelerin bir bayrak yarışı olduğunu belirterek, '1983 yılında ilk göreve başladığım son 10 yıldır da Genel Müdür olarak hizmet verdiğim Ziraat Bankası'nda görevimi çok değerli bir çalışma arkadaşıma devretmekten dolayı mutluluk duyuyorum Alpaslan Bey'in Bankamız için gösterdiği gayretler Genel Müdür unvanıyla da artarak devam edecektir. Ülkemiz ve Bankamız için hayırlı olmasını diliyorum' dedi.

Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü görevine atanan Alpaslan Çakar ise yaptığı konuşmada 'Bankamızın bir bankadan daha fazlası olmasının mimarlarının başında gelen Sayın Hüseyin Aydın'a yapmış olduğu üstün hizmetlerinden ötürü şahsım ve Ziraat Bankası ailesi adına şükranlarımı sunuyorum. Ziraat'in Türkiye'nin en etkin ve önemli bankalarından biri olmasında önemli işler yapmış, büyük bir değişim dönüşüm projesine imza atmış, Bankacılık sektörünün kıymetli bir üstadından bu görevi almak benim için gurur verici. Temsil edeceğim görevin mesuliyetinin farkında olarak, Ülkemize ve Bankamıza hizmet etme yolunda gayretle çalışacağım' dedi.


ALPASLAN ÇAKAR KİMDİR?

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü'nden mezun oldu. 1996 yılında Banka Müfettiş Yardımcısı olarak işe başlayıp, Müfettişlik ve Şube Müdürlüğü görevlerinde bulunan Çakar, 2005 yılında Bölge Baş Müdürlüğü görevine atandı. Ağustos 2007 yılında Daire Başkanı olan Çakar, sırasıyla Bireysel Bankacılık Genel Müdür Yardımcılığı, Operasyonel İşlemler Genel Müdür Yardımcılığı, Bireysel Bankacılık Genel Müdür Yardımcılığı ve Perakende Bankacılık Genel Müdür Yardımcılığı görevlerini yürüttü.

Ocak 2016 Temmuz 2017 tarihleri arasında Dağıtım Kanalları Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Çakar, Temmuz 2017 Haziran 2018 tarihleri arasında Ödeme Sistemleri Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yaptı. Haziran 2018'den itibaren Perakende Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı olarak görevine devam etmektedir.

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