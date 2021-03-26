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Şehirler arası otobüslerde yeni dönem! Yarı fiyata boş koltuk aileye yüzde 20 indirim

Türkiye'deki koronavirüs salgınında normalleşme süreci kapsamında şehirler arası yolcu otobüslerinde yüzde 50 yolcu kısıtlaması kaldırıldı. Bu kararın ardından tekrar yolcu sayısını artırmak isteyen firmalar yeni kampanyalar yapmaya başladı. Buna göre yanında boş koltukla seyahat etmek isteyen yolcuya yarım bilet parasına boş koltuk satılacak. Aile için de yüzde 20 indirim yapılacak.

Yaşam / 26 Mart 2021 Cuma 09:26
Şehirler arası otobüslerde yeni dönem! Yarı fiyata boş koltuk aileye yüzde 20 indirim

Koronavirüs salgını nedeniyle, şehirler arası otobüslerde bir süredir uygulanan yüzde 50 yolcu kısıtlaması, İçişleri Bakanlığı'nın 8 Mart'ta yayımladığı genelgeyle kaldırılmıştı.

ÖZEL ARAÇ KULLANIMI ARTINCA YENİ UYGULAMA

Kararın ardından şehirler arası otobüsler tam kapasite ile yolcu taşımaya başlarken, pek çok vatandaş virüs bulaşması endişesi nedeniyle, şehirler arası ulaşımda özel otomobillerini kullanmaya devam etti. Bugün açıklanacak kampanyayla otobüs şirketleri yeni bir uygulamaya geçecek.

KISITLAMANIN KALKMASI ETKİ ETMEDİ

TOBB Karayolu Yolcu Taşımacılığı Meclisi Başkanı Mustafa Yıldırım, Milliyet'e yaptığı açıklamada, şehirler arası seyahat eden pek çok kişinin, yanındaki yolcunun hasta olabileceği endişesi taşıdığını, bu nedenle kısıtlamaların kaldırılmasına rağmen otobüs taşımacılığında sıkıntı yaşandığını kaydetti.

YARI BİLET FİYATINA BOŞ KOLTUK

Endişelerini gidermek amacıyla yolculara yan koltukları boş şekilde seyahat imkanı tanınacağını bildiren Yıldırım, ikinci koltuğa yüzde 50 bilet parası ödeyecek yolcuların, iki kişilik koltukta tek başına oturabileceğini söyledi. Yıldırım, beraber seyahat eden ve yan yana oturan aile fertlerine de yüzde 20 indirim sağlanacağını kaydetti.

'UÇAKTAN FARKI YOK'

Önce bir firmanın kampanyayı başlatacağını, önümüzdeki hafta bütün firmaların uygulamayı hayata geçireceğini ifade eden Yıldırım, 'Son dönemlerde özel otomobillerin şehirler arasında daha sık kullanılmasıyla kazaların arttığını görüyoruz. Otobüslerde her türlü hijyen önlemi alınıyor. HES koduyla alım yapılıyor, personelin ateşi ölçülüyor. Otobüs yüzeyleri dezenfekte ediliyor. Bu açıdan uçaklardan bir farkı yok' dedi.

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