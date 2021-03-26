Mısır'da feci tren kazası! En az 32 ölü, 66 yaralı...

Mısır makamlarından yapılan açıklamada, kaza, Sohac kentinde 2 trenin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana geldi.



Kazada 3 vagon raydan çıktı, 32 kişi öldü.



Tren kazasında 66 kişi de yaralandı.







SON ZAMANLARDA KAZALAR ARTTI



Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



Mısır'da tren raylarının eski olması nedeniyle tren kazalarının son zamanlarda arttığı ifade ediliyor.





