USD (Alış - Satış) : 7,99 - 8,00 EURO (Alış - Satış) : 9,42 - 9,43

Engelli genci dövmesi Türkiye'yi ayağa kaldırmıştı!

İzmit’te, Engin E’yi darp edip görüntülerini sosyal medyada paylaşması üzerine gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen Fırat K. ve olay anında yanında olan E.M. ve M.A. çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

Güncel / 26 Mart 2021 Cuma 18:04
Engelli genci dövmesi Türkiye'yi ayağa kaldırmıştı!

Aydın'da yaşayan işitme engelli Engin E, 'Delikanlı' lakaplı Fırat K'nın 'Hediyelik eşya işinde çalışır mısın?' teklifi üzerine İzmit'e geldi. Hediyelik ürünlerin satışını gerçekleştiren Engin E, Fırat K. ve yanında bulunan arkadaşları ile bir dağ evine gitti. Burada iddiaya göre Fırat K. ve arkadaşları, Engin E'yi darp etmeye başladı. Fırat K., elindeki bıçağı işitme engelli Engin D'nin boğazına dayadığı haldeki çekilen görüntüsünü sosyal medyadan paylaştı.

Engin E'nin ise işaret dilini kullanarak darp edildiği anları anlattığı görüntüsü, sosyal medya kullanıcıları tarafından '#FıratDelikanlıTutuklansın' hashtagi ile paylaşıldı. Kısa sürede sosyal medya kullanıcılarının tepkisini çeken görüntüler, büyük yankı uyandırdı.

Engin E. şikayetçi olurken, Fırat K. ise olaydan sonra kayıplara karışmıştı. Olayla ilgili geniş çaplı çalışma başlatan Kocaeli polisi Fırat K'yı yakaladı. Gözaltına alınan Fırat K., ters kelepçe ile Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirildi.

Kavgada yakalandı

İzmit'te kavga ihbarına giden polis ekipleri, gözaltına aldıkları şüphelileri polis merkezine götürdü. Burada yapılan kimlik kontrolünde ise, şüphelilerden birinin Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hakkında ‘adam öldürmeye teşebbüs' ve ‘kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından yakalama kararı çıkartılan Fırat K. olduğu belirlendi. Hemen gözaltı işlemi yapılan Fırat K, sorguya alındı.

ÜÇÜ DE TUTUKLANDI

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Fırat K. ve olay anında yanında olan E.M. ve M.A. çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

loading...

YAZARLARTAMAMI
Eda Doğan

22-28 Mart Haftalık Burç Yorumları

Eda Doğan
Mehmet Orhan

ABD YUNANİSTAN’I NİYE ÖPÜYOR?

Mehmet Orhan
Kürşad Berkkan

PAPA’NIN IRAK’TA SABİ CEMAATİNE VERDİĞİ GİZEMLİ KİTAP : SİDRA

Kürşad Berkkan
Kemalettin İsaoğlu

CEMAL KAŞIKÇI SUİKASTI

Kemalettin İsaoğlu
TÜRKER AKINCI

84 Ve 94 Ruhları...

TÜRKER AKINCI
Ümit ÖZDEMİR

14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ VE AZİZ VALENTİNE'NİN BİLİNMEYEN HİKAYESİ

Ümit ÖZDEMİR
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
Av. Arb. Selçuk ENER

İŞÇİNİN İKİNCİ BİR İŞTE ÇALIŞMASI, İŞVERENE HAKLI FESİH İMKANI TANIR MI?

Av. Arb. Selçuk ENER
Murat AKAN

Rusya Bahanesiyle Türkiye Kuşatılıyor

Murat AKAN
Ahmet ANAPALI

Aslında Bütün Suç Minik Merdan’ı Ünlü Yapamayanlarda…

Ahmet ANAPALI
İslam Memiş

Piyasalar Haftayı Nasıl Tamamlıyor ?

İslam Memiş
Cengiz ALÇAYIR

Vız’yoner!

Cengiz ALÇAYIR
Erkan Trükten

DÜNYA’NIN 11 EYLÜL’Ü

Erkan Trükten
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement