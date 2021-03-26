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Cumhurbaşkanlığı'nda aşı zirvesi!

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki yerli aşı zirvesinde alınan karar göre, klinik çalışmaların yapıldığı merkez sayısı 9’dan 20’ye çıkarılacak.

Güncel / 26 Mart 2021 Cuma 18:53
Cumhurbaşkanlığı'nda aşı zirvesi!

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığındaki 'Yerli Aşı Değerlendirme Toplantısı'nda, ilk aşama klinik çalışmaların yapıldığı merkez sayısının 9'dan 20'ye çıkarılmasına karar verildi.

Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklama şu şekilde;

Kovid-19 salgınının ortadan kaldırılmasını sağlamaya yönelik yürütülen yerli aşı çalışmalarında katedilen mesafeyi değerlendirmek üzere Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında; Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Cumhurbaşkanlığı Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu Başkan Vekili Serkan Topaloğlu ve Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, TÜBİTAK, TÜSEB Başkanları, ilgili kurum temsilcileri ve paydaşlarla Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde 'Yerli Aşı Çalışmaları Değerlendirme Toplantısı' gerçekleştirilmiştir

Toplantıda; İlk aşama klinik çalışmaların yapıldığı merkez sayısının 9'dan 20'ye çıkarılması,İnsan deneylerine ilişkin süreçlerinin takibi için klinik merkezlerde birer sorumlu belirlenmesi, çalışma takvimi belirlenerek süreçlerin yakından takip edilmesi ve TÜSEB tarafından bir sorumlu danışman atanması Faz 3 aşamaları için devam eden uluslararası işbirliği çalışmalarının sonuçlandırılması.Geliştirilmekte olan aşılar için seri üretim kapasitesinin artırılmasına yönelik gerekli planlamaların ve hazırlıkların yapılması, Devam eden aşı çalışmalarının, mutant varyantları da kapsaması sağlanarak, hızlı ve etkili sonuçlanması için ilgili kurumlar arasındaki koordinasyonun artırılması ve aşı geliştirme çalışmalarının titizlikle takip edilmesi, Yerli aşı çalışmaları değerlendirme toplantılarının en geç ayda bir Cumhurbaşkanlığında gerçekleştirilmesi hususlarında karar verilmiştir.

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