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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan cuma namazı sonrası önemli açıklamalar!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazı sonrasında açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan koronavirüs aşısıyla ilişkili olarak Çin Dışişleri Bakanı ile görüştüğünü ve aşılamayı mayıs-haziran ayları gibi bitirmeyi temenni ettiklerini ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Sözleşmesi'nin feshine ilişkin soruya "Cumhurbaşkanlığının attığı adım tamamiyle yasaldır, bu adımla yoluna devam edecektir" yanıtını verdi.

Güncel / 26 Mart 2021 Cuma 14:15
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan cuma namazı sonrası önemli açıklamalar!

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

KORONAVİRÜS AŞISI AÇIKLAMASI

Tabii ben şu an itibariyle Bakanımızın açıklamasını bizzat kendisinden dinlemiş değilim fakat süreç ne getirir ne götürür tam göremiyoruz. Temenni ederiz ki mayıs, haziran gibi bu iş tamamlansın, bitsin. Temenni ediyoruz ki yaz mevsimine çok daha huzurlu şekilde girmiş olalım. Çin'den aldığımız aşılar dışında, bizim Çin'le yaptığımız ilk anlaşma 100 milyon faz aşıydı. 50 milyon faz aşı bize henüz ulaşmış değil. Şubat sonu bize ulaşacaktı. 50 milyon aşıyı süratle bekliyoruz. 50 milyon faz aşı bize henüz ulaşmış değil. Şubat sonu bize ulaşacaktı. 50 milyon aşıyı süratle bekliyoruz. 1 milyon 400 bin Biontech aşısı elimize ulaştı. Rusya'yla olan görüşmelerimiz devam ediyor. Rusya'dan gelen aşı bizi rahatlatacak. Aşı insanımız için tesirli kaynak olarak görüyoruz, ilaç çalışmaları da devam ediyor.

GÜNEY KIBRIS'TA CAMİYE SALDIRI

Güney Kıbrıs bu tür şey, orada bizim yeni alıştığımız şeyler değil. Maalesef Rumlar bu tür şeyleri her zaman yapıyorlar. AB zirvesi döneminde bunun yapılması tahrikten başka bir şey değildir.

'İRTİCAİ FAALİYET' İDDİALARI

Muhafeletin bu tür eleştirilerine alışığız. İrticai faaliyet ayrı bir olay, bu bir yönetmeliktir. Bakanlık veya bakanlıklarımız bu tür yönetmelikleri zaman zaman ülkemizin veya ordumuzun huzuru için yaparlar ve bu da bu vesileyle atılmış bir adımdır, alınmış bir karardır.

İSTANBUL SÖZLEŞMESİ AÇIKLAMASI

Cumhurbaşkanlığının attığı adım tamamiyle yasaldır, bu adımla yoluna devam edecektir. Meclis'in alacağı karar değil. Uluslararası anlaşmaların altında mıdır üstünde mi bunları konuşmak havayı bulandırmaktan başka bir şey değildir. 3 ay sonra bununla ilgili kararını onlar da açıklayacaktır. Bizler de buradan çıkmış olacağız. Bu bizimle alakalı değil, biz kararımızı verdik. Gireriz ve girdiğimiz gibi de çıkarız. Kimse ne önünü ne arkasını karıştırmasın. Bu iş de böylece bitmiştir.

Recep Tayyip Erdoğan

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