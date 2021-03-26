CHP'li Belediyelerin heykel aşkı bitmiyor! Benzemiyor diye yeniden yaptılar!

Son günlerde adı İstanbul Sözleşmesi'yle ilgili hazırlattığı billboardlarla duyulan CHP'li Bilecik Belediyesi Başkanı Semih Şahin, şimdi de Atatürk heykeli çalışmasıyla gündemde...



PARKA, ATATÜRK VE KÖPEĞİNİN HEYKELİ KOYULMUŞTU



Bilecik Belediyesi, geçtiğimiz ayda Atatürk Parkı’na Atatürk ve köpeği Foks’un heykelini koyup açılışını yapmıştı



ATATÜRK'E BENZEMİYOR DİYE YENİDEN YAPILDI



Açılışın ardından bir ay geçmeden Atatürk'e benzemediği gerekçesiyle kaldırılıp bakıma alınan heykel, yapılan çalışmanın ardından yeniden eski yerine koyuldu.