Astrazeneca krizi büyüyor! Ölümler arttı!

AstraZeneca aşısına dair tartışmalar devam ediyor.



Norveçte, yaklaşık iki hafta önce ülkede AstraZeneca aşısı yaptıran çok sayıda genç hastaneye kaldırıldı. Bu gençlerden bazıları hayatını kaybetti.



KARAR DAHA SONRA ALINDI



Ülkede aşının kullanımı askıya alındı.Yetkililer, AstraZeneca aşısıyla ilgili kararın daha sonra verileceğini duyurdu.



AstraZeneca aşılarına ilişkin sayıları 20'yi aşan ülkeler, kullanımı askıya almışlardı. DSÖ ve EMA'dan yapılan açıklamalar ile bazı ülkeler tekrar aşıyı kullanma kararı alsalar da tartışmalar devam etmişti.