USD (Alış - Satış) : 7,94 - 7,96 EURO (Alış - Satış) : 9,38 - 9,39

AK Parti'den dijital dünya atağı! Başkan Erdoğan işaret etmişti

AK Parti'nin 7'nci Olağan Kongresinde yapılan tüzük değişikliği ile kurulan Bilgi Teknolojileri Başkanlığı, partinin dijital dünyadaki etkinliğini artırmayı hedefliyor. AK Parti Genel Başkan Yardımcılığına seçilen Ömer İleri'nin koordinasyonunda çalışacak birim, AK Parti'ye yönelik dezenformasyon ve saldırılara yönelik çalışma yürütecek. Başkanlık, dijital dünya üzerinden yaptığı analizlerle parti politikalarının şekillenmesine de katkı sağlayacak.

Güncel / 26 Mart 2021 Cuma 10:08
AK Parti'den dijital dünya atağı! Başkan Erdoğan işaret etmişti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan 31 Mart seçimleri öncesinde AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda yaptığı konuşmada "31 Mart 2019 seçim döneminden başlayarak gürültü ve görüntü kirliliği oluşturan propaganda yöntemlerini tamamen terk ediyoruz. Çevreye ve insana saygılı bir seçim kampanyası yürütme kararı aldık" sözleri ile AK Parti'de dijital propaganda sürecini başlatmıştı.

TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ İLE DÜZENLEME YAPILDI

2023 seçimleri ve öncesinde Başkan Erdoğan'ın işaret ettiği dijital propaganda sürecini yürütmek için AK Parti kongresinde tüzük değişikliği yapılarak düzenleme yapıldı. Tüzük değişikliği ile yeni kurulan Bilgi Teknolojileri Başkanlığı bu çalışmaları yürütmek için kuruldu.

Dijital dünyaya yeni kriterler getirecek olan yeni başkanlık aynı zamanda AK Parti politikalarının sosyal medya mecrasından dünyaya anlatılacak.

Ak PartiRecep Tayyip Erdoğan

loading...

YAZARLARTAMAMI
Eda Doğan

22-28 Mart Haftalık Burç Yorumları

Eda Doğan
Mehmet Orhan

ABD YUNANİSTAN’I NİYE ÖPÜYOR?

Mehmet Orhan
Kürşad Berkkan

PAPA’NIN IRAK’TA SABİ CEMAATİNE VERDİĞİ GİZEMLİ KİTAP : SİDRA

Kürşad Berkkan
Kemalettin İsaoğlu

CEMAL KAŞIKÇI SUİKASTI

Kemalettin İsaoğlu
TÜRKER AKINCI

84 Ve 94 Ruhları...

TÜRKER AKINCI
Ümit ÖZDEMİR

14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ VE AZİZ VALENTİNE'NİN BİLİNMEYEN HİKAYESİ

Ümit ÖZDEMİR
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
Av. Arb. Selçuk ENER

İŞÇİNİN İKİNCİ BİR İŞTE ÇALIŞMASI, İŞVERENE HAKLI FESİH İMKANI TANIR MI?

Av. Arb. Selçuk ENER
Murat AKAN

Rusya Bahanesiyle Türkiye Kuşatılıyor

Murat AKAN
Ahmet ANAPALI

Aslında Bütün Suç Minik Merdan’ı Ünlü Yapamayanlarda…

Ahmet ANAPALI
İslam Memiş

Piyasalar Haftayı Nasıl Tamamlıyor ?

İslam Memiş
Cengiz ALÇAYIR

Vız’yoner!

Cengiz ALÇAYIR
Erkan Trükten

DÜNYA’NIN 11 EYLÜL’Ü

Erkan Trükten
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement