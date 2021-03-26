AK Parti'den dijital dünya atağı! Başkan Erdoğan işaret etmişti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan 31 Mart seçimleri öncesinde AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda yaptığı konuşmada "31 Mart 2019 seçim döneminden başlayarak gürültü ve görüntü kirliliği oluşturan propaganda yöntemlerini tamamen terk ediyoruz. Çevreye ve insana saygılı bir seçim kampanyası yürütme kararı aldık" sözleri ile AK Parti'de dijital propaganda sürecini başlatmıştı.



TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ İLE DÜZENLEME YAPILDI



2023 seçimleri ve öncesinde Başkan Erdoğan'ın işaret ettiği dijital propaganda sürecini yürütmek için AK Parti kongresinde tüzük değişikliği yapılarak düzenleme yapıldı. Tüzük değişikliği ile yeni kurulan Bilgi Teknolojileri Başkanlığı bu çalışmaları yürütmek için kuruldu.



Dijital dünyaya yeni kriterler getirecek olan yeni başkanlık aynı zamanda AK Parti politikalarının sosyal medya mecrasından dünyaya anlatılacak.