12 milyon liralık Bitcoin vurgununa operasyon! 8 çete üyesi yakalandı

İstanbul'da dijital para (Bitcoin) dolandırıcılığı yapan bir çeteye operasyon düzenlendi. 12 milyon liralık haksız kazanç sağlayan sekiz şüpheli yakalandı. Çete üyelerinin; Bitcoin hesaplarını ele geçirdikleri kişilerin hesaplarını bloke ettikleri ve mağdurların hesaplarındaki dijital paraları kendi hesaplarına aktarılmasını sağladıkları saptandı.



İstanbul Emniyeti'ne bağlı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; dijital para (Bitcoin) dolandırıcılığı yapan bir çeteye yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. İstanbul merkezli üç ilde düzenlenen operasyonda toplam 12 milyon lira haksız kazanç sağladıkları tespit edilen sekiz şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan çete üyeleri İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi.



Yatırım amacıyla internet üzerinden "Bitcoin Borsası" ilanları veren çete üyelerinin sahte kimliklerle Bitcoin yatırımcıları adına cep telefonu hatları satın aldıkları saptandı. Çetenin üyeleri; "Cep telefonumu çaldırdım" diyerek mağdurların cep telefonu hatlarını iptal ettirdi. Yeni hatları açan çete üyeleri; Bitcoin hesaplarını ele geçirdikleri kişilerin hesaplarını bloke ettirdi ve mağdurların hesaplarındaki dijital paraları kendi hesaplarına aktarılmasını sağladı. Operasyon kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen ve adresinde ele geçirilemeyen bir firari şüpheli aranıyor.