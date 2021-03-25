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Taksim Camii'nin yüzde 99'u tamamlandı! İşte ilk kez göreceğiniz kareler

Taksim Meydanı'ndan temeli 4 yıl önce atılan cami inşaatının yüzde 99'u tamamlandı. Ramazan ayında açılması planlanan caminin içindeki çalışmalar da son hızla devam ediyor. Bugüne kadar dışarıdan defalarca görüntülenen caminin içi de ilk kez görüntülendi. İşte Taksim Meydanı'nda yapımı sona yaklaşan camiden ilk kez göreceğiniz kareler...

Güncel / 25 Mart 2021 Perşembe 14:02
Taksim Camii'nin yüzde 99'u tamamlandı! İşte ilk kez göreceğiniz kareler

Taksim'de temeli 4 yıl önce atılan ve ramazan ayı içerisinde ibadete açılması planlanan camide çalışmalar devam ediyor.

Mimarlar Şefik Birkiye ve Selim Dalaman imzasını taşıyan ve temeli 17 Şubat 2017'de atılan, içerisinde otopark, konferans ve sergi salonlarının yer aldığı caminin yapımında sona yaklaşıldı.

2 bin 482 metrekare arsa alanına, yaklaşık 16 bin 500 metrekare de inşaat alanına sahip camideki çalışmalar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle sosyal mesafe kurallarına uyularak sürdürülüyor.

Her bir bölümü en ince ayrıntısına kadar düşünülen caminin içerisindeki boyama işlemlerinde sona gelindi. Namaz alanı ahşap duvar kaplamaları ve camlara korkuluk takma işleri tamamlanıyor. Caminin ana kubbesi için kurulan iskele de söküldü.



Hattat Davut Bektaş ve Nakkaş Adem Turan tarafından hazırlanan hat yazıları tamamlandıktan sonra montajı yapılarak yerine takıldı ve boyama işleri bitirildi.

Caminin hatlarındaki ana mekan kubbe göbek yazısında Fatiha Suresi, ana mekan kubbe kasnağında Al‐i İmran suresi, ana mekan orta kuşak yazısında Amenerrasulü olarak bilinen Bakara Suresinin 285 ve 286. ayetleri ile Haşr Suresinin 20-24. ayetleri, giriş kubbesi göbek yazısında İhlas Suresi, giriş kubbesi kasnak yazısında Ayet-el Kürsi ve sonraki ayet, ana kapı üstü yazısında Nisa Suresi 103'üncü ayetinin son kısmı ve İstiklal girişi kapı üstü yazısında ise Ra'd Suresinin 24'üncü ayeti yer alıyor.

Caminin içerisinde yer alacak 6 hat levhanın ilki olan 'Allah' lafzı asıldı, diğer levhaların montajı için ise çalışmalar devam ediyor. Ayrıca asılacak diğer hat levhalarda Muhammed, Ebubekir, Ömer, Osman, Ali isimleri yazıyor.



Öte yandan camide kullanılacak halıların rengi belirlenerek siparişi verildi ve imalatı sürüyor.

Caminin mihrabının yapımı sürürken taş kaplama işçiliğinde de sona yaklaşıldı. Ayrıca minberdeki taş kaplama işlerine başlanıldı.

Bodrum katlarda taş ve ahşap kaplama işlerinde sona gelinirken caminin elektrik ve mekanik testleri yapıldı.

Yüzde 99'u tamamlanan caminin ramazan ayı içerisinde ibadete açılması planlanıyor.









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