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PKK’dan film gibi kaçış böyle görüntülendi SİHA'lar eşlik etti

Terör örgütü PKK tarafından 14 yaşında kaçırıldıktan sonra bir gece örgüt kampında gece nöbeti tutarken kaçan R.B.'ye gök yüzünde İHA ve SİHA'lar eşlik etti. Ağabeyinin kendisini araması sonrasında kurtulmayı başardığını söyleyen R.B.'nin kaçışı filmleri aratmadı.

Güncel / 25 Mart 2021 Perşembe 14:00
PKK’dan film gibi kaçış böyle görüntülendi SİHA'lar eşlik etti

Terör örgütü PKK'nın 14 yaşında kaçırdığı R.B.'nin 19 yaşında örgütten kaçışı filmleri aratmadı. Bir gece örgüt kampında gece nöbeti tutarken kaçan R.B.'ye gök yüzünde İHA ve SİHA'lar eşlik etti.

Sabah'ın haberine göre Şırnak Cizre'de hayvan otlatırken daha 14 yaşında örgüt tarafından kaçırıldı. Cizre'de 10 çocuklu ailenin üyesi olan genç kız jandarma tarafından kurtarıldı. Ağabeyinin kendisini araması sonrasında kurtulmayı başardığını söyleyen R.B.'nin kaçışı filmleri aratmadı.

İHA ve SİHA'lar eşlik etti
Örgüt kampında gece nöbeti tutarken kaçtı. O sınıra, umuda koşarken, gökyüzünde silahlı ve silahsız Türk İHA ve SİHA'ları ona eşlik etti. Önlemlerle sınıra ulaşan R.B. ailesine kavuşurken şimdi yepyeni bir hayata başlamanın heyecanını yaşıyor.

Mayıs ayında evliliğe hazırlanan R.B., 'Eğer teslim olursanız Türk askeri size işkence eder, tecavüz eder, öldürür, hapisten çıkamazsınız demişlerdi. Oysa jandarmada tüm arkadaşlar beni öyle bir karşıladı ki ben kendimden utandım.

Mayıs ayında da evleneceğim. Siz de düştüğünüz bataklıktan çıkarak yeni bir hayat kurabilirsiniz' dedi.

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