Fransız Bakan haddini aştı: Camilerde eşcinselliği teşvik edici vaazlar verilsin

Fransa’da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron hükümetinin ülkedeki İslami kurumlara ve Müslüman nüfusa yönelik faşizm boyutuna ulaşan baskıları, uygulamaları ve söylemleri her geçen gün daha da artıyor.



Ülkesinde bir televizyon kanalının yayınına konuk olan Vatandaşlıktan Sorumlu Devlet Bakanı Marlene Schiappa, Müslümanların değerlerine yönelik çirkin bir söylemde bulundu.



Fransız bakan, “Laiklik sözleşmesini imzalayanlar, Fransız Cumhuriyeti yasalarında olduğu gibi camilerde 'eşcinselliği' teşvik edici vaazlar vermeli” önerisinde bulundu.