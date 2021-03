Fırat Delikanlı isimli şahıs, engelli genci öldüresiye dövüp o anı sosyal medyada paylaştı, gözaltına alındı!

ydın'da, Fırat Delikanlı lakaplı Fırat Kaya isimli bir kişi, hayatını cehenneme çevirdiği engelli bir kişiye işkence ettikten sonra sosyal medya üzerinden o anları paylaştı. Fırat Kaya, işitme engelli E.E.'yi öldüresiye dövdükten sonra o anları sosyal medya hesabından paylaştı. Kaya, paylaştığı görüntülerin altına nefret ve homofobik içerikli bir not da ekledi.Aydın'da, Fırat Delikanlı ismiyle bilinen Fırat Kaya, eşcinsel olduğunu söylediği işitme engelli E.E.'yi öldüresiye döverek sosyal medya hesabından paylaştı! Kaya'nın daha önce de başka bir işitme engelli kişiyi dövdüğü görüntüler de ortaya çıktı! E.E. ifadesinde yaşadığı dehşeti anlattı ve şikayetçi olduğunu söyledi. Edinilen bilgiye göre Fırat Kaya gözaltına alındı.







ENGELLİLERİ HEDEF ALMIŞ



Sosyal medyada kısa sürede tepki toplayan görüntülerin ardından Kaya'ya ait olduğu ileri sürülen yeni bir video da ortaya çıktı.



Videodaki Kaya olduğu iddia edilen kişi, karşısındaki işitme engelli bir varandaşı darp ediyor.









SEVGİLİSİNİ DE DARP ETMİŞ



Öte yandan birçok kullanıcı tarafından internette dolaşıma sokulan başka bir video daha ortaya çıktı.



İddiaya göre Kaya, bir süre önce birlikte olduğu bir kadını da darp ederek hastanelik etmiş.



Video, Kaya tarafından darp edildiği ileri sürülen bir kadının hastanede çekilmiş görüntüleri yer alıyor.



150 TL'LİK SATIŞ YAPTIM HAKKIMI VERMEDİ



Yüzde 50 engelli E.E.'nin olaydan sonra şikayetçi olduğu ortaya çıkarken, Fırak K., kayıplara karıştı. Polisin her yerde aradığı Fırat K.'den şikayetçi olan E.E.'nin ifadesi ortaya çıktı.



E.E., ifadesinde yaşadıklarını şöyle anlattı:



'Aydın'da yaşıyorum. Benim gibi işitme engelli olan Fırat'ı da Aydın'dan tanıyorum. 22 Mart günü beni cep telefonumdan aradı. İzmit'e gelmemi hediyelik eşya işi olduğunu belirtti. Ben de işsiz olduğum için kabul ettim. İzmit Otogarı'na geldiğimde iki kişi yanıma geldi. Fırat'ın kendilerini gönderdiğini söylediler, tramvaya binerek bir kafeye gittik.



Burada Fırat bekliyordu. Oturduk sohbet ettik. Sonra hediyelik eşyaları bana verdi. Ben de hemen kafe önünde satışı gerçekleştirdim. 150 lira kazandım. Fırat'la anlaşmamız yarı yarıya olacaktı. Sonra Fırat'ın yanında bulunan aynı zamanda işitme engelli olan 4 kişiyle birlikte araçla dağ evine gittik. Toplam 6 kişiydik. Alkol aldık. Sonra ben kazancım olan yarı parayı Fırat'tan istedim. Fırat'ın yanında bulunan kişi vermiyoruz dedi. Sonra küfür etmeye başladı.'



ÇIPLAK FOTOĞRAFLARIMI GÖSTERDİ



Bu sırada araya giren Fırat K.'nin kendisine yaklaşık 5 yıl önce sosyal medyada çıkan çıplak fotoğraflarını gösterdiğini söyleyen E.E.,''Sen ne yapmaya çalışıyorsun' dedi. Ben de Fırat'a kıskanıyor musun, benim kardeşim misin bana karışıyorsun dedim. Bu sırada orada bulunanlardan biri arkamdan kafama bir şeyle vurdu.



Daha sonra hepsi bana vurmaya başladı. Hatta biri kemer çıkarıp, onla da vurmaya başladı. Kanlar içerisinde kaldım. O an fotoğraflarımı çektiler. Sonra araca bindirip otogarda indirdiler. Ancak param yoktu. Aydın'a dönemiyordum. Güvenlikçilere giderek durumu anlattım. Onlarda ambulans çağırdılar. Hastaneye götürüldüm. Sonra da polisler geldi. Diğerlerinin adlarını bilmiyorum ama Fırat K.'den şikayetçiyim' dedi.