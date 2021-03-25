CHP Bitlis İl Başkanı Veysi Uyanık'ın 'cinsel taciz'den yargılandığı dava şikayetten vazgeçilmesi nedeniyle düştü

CHP Bitlis İl Başkanı Veysi Uyanık'ın "cinsel taciz" ve "şantaj" suçlarından yargılandığı davada karar açıklandı. Ankara 28. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, sanık Uyanık ile avukatı Atilla Bilgiç katıldı. Dosyaya gelen evrakı okuyan hakim, sanık avukatına söz verdi. Avukat Bilgiç, müvekkiline yöneltilen suçlamaların asılsız olduğunu savunarak, müştekinin de şikayetinden vazgeçtiğini belirtti.



Cumhuriyet savcısı, esasa ilişkin mütalaasında, sanığın yanında sekreter olarak çalışan müştekiyi rahatsız ettiğini, birlikte olması ve yakınlaşması yönünde birden çok kez teklifte bulunduğunu ve bunun da zincirleme cinsel taciz suçunu oluşturduğunu ifade etti.



Cinsel taciz suçunun şikayete tabi suçlardan olduğunu, müştekinin de şikayetinden vazgeçtiğini kaydeden savcı, bu suç yönünden düşme kararı verilmesini talep etti.



Savcı, "sanığın elinde müştekiye ait fotoğrafların bulunduğunu, kendisiyle birlikte olmazsa görüntüleri ailesine göndereceğini söyleyerek şantaj yaptığını" ifade ederek, sanığın bu suçtan cezalandırılmasını istedi.



Esasa ilişkin mütalaaya karşı söz alan sanık avukatı Bilgiç, "cinsel taciz" suçundan düşme kararı verilmesine yönelik mütalaaya katıldığını ancak "şantaj suçu"ndan istenen cezayı doğru bulmadığını söyledi.



Müştekinin bütün aşamalardaki beyanlarının çelişkili olduğunu savunan avukat Bilgiç, müvekkilinin beraatine karar verilmesi talebinde bulundu.



Esas hakkındaki mütalaaya karşı söz verilen sanık Uyanık da önceki aşamalardaki beyanlarını tekrarladığını belirtti. Suçsuz olduğunu savunan Veysi Uyanık, beraatine karar verilmesini istedi.



Yargılama sonucu müştekinin şikayetinden vazgeçtiğini beyan etmesi ve üzerine atılı suçun takibinin şikayete bağlı suçlardan olması nedeniyle sanık hakkında "cinsel taciz" suçundan açılan kamu davasının düşürülmesine karar verildi. Sanık Uyanık'ın, "şantaj" suçuna ilişkin eylemi işlendiğinin sabit olmadığına karar veren hakim, sanığın bu suçtan beraatine hükmetti.



Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Ayrımcılık ve Cinsel Dokunulmazlığa Karşı İşlenen Suçlar Soruşturma Bürosunca hazırlanan iddianamede, farklı zamanlarda H.D.C'yi taciz ettiği, ardından müştekiye şantaj yaptığı iddiasıyla, Uyanık hakkında 5 yıla kadar hapis cezası isteniyordu.