Vatandaşlardan İBB’ye ’tuzlama’ tepkisi: Günler öncesinden uyarıldık insan bir hazırlık yapar!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından günler öncesinden yaptığı uyarıların ardından İstanbul’da, kar yağışı sabah saatlerinde etkili olmaya başladı. Kar yağışı trafikteki sürücülere ve işe gitmeye çalışan vatandaşlara zor anlar yaşattı.



Tuzlama yapılmayan merdivenlerden zor yürüdüler

Kar yağışı nedeniyle üst geçitler ve merdivenler beyaza büründü, yerler kayganlaştı. Toplu taşıma araçlarıyla işe giden vatandaşlar, kayganlaşan üst geçit ve merdivenlerinde yürümekte güçlük çekti.



Kimi vatandaşlar düşme tehlikesi geçirirken, kimi vatandaşlar düşmemek için merdivenlere tutunarak yürüdü, bazıları ise yanındakilere tutunarak ilerleyebildi.



Günler öncesinden yapılan uyarılara rağmen ani bastıran kar yağışı için İstanbul Büyükşehir Belediyesince herhangi bir hazırlığın ve çalışmanın yapılmaması vatandaşların tepkisine neden oldu.



"ELİMİZ KIRILSAYDI OY VERMESEYDİK"



Tuzlama çalışmasının yapılmadığı merdivenlerden zor yürüdüğünü anlatan Sami isimli vatandaş, “İmamoğlu’nun İstanbul’u, yani elimiz kırılsaydı da oy vermeseydik. Günler öncesinden haber verildi, kar geliyor, bilmem ne geliyor diye, adama masal geliyor galiba, ya inanmıyor. İnsan bir hazırlık yapar, bir şey yapar. Şu hale bakın merdivenler olduğu gibi buz tutmuş vaziyette, insanlar yüzünü, gözünü patlatacak, kimsenin umurunda değil.



"İSTANBUL'A BİR ÇİVİ ÇAK YA"



Zorlanmaz olur muyum, iki sefer tökezledim. Yüzümüzü, gözümüzü patlatacaktık. Olmayacak işlerle uğraşıyor, işine bak ya, İstanbul’a bir çivi çak ya. Nereden seçtik seni anlamıyorum ki? Olacak şey değil ya” ifadelerini kullandı.

