USD (Alış - Satış) : 7,81 - 7,82 EURO (Alış - Satış) : 9,29 - 9,31

Tunç Soyer 4 yaşındaki çocuğa icra başlatmıştı! Ailesi konuştu

İzmir Büyükşehir Belediyesi, 4 yaşındaki D.R.’ye ölen babasının borcundan dolayı icra takibi başlattı. Anne, “Çocuğunuz borcu nasıl ödeyecek?” diyen belediye avukatına, “Kızım şu an kreşte. Gelince kendisine sorayım” dedi

Güncel / 24 Mart 2021 Çarşamba 10:13
Tunç Soyer 4 yaşındaki çocuğa icra başlatmıştı! Ailesi konuştu

İzmir Büyükşehir Belediyesi, görülmemiş bir skandala imza attı. Belediyeye bağlı su ve kanalizasyon şirketi İZSU, 4 yaşındaki çocuğa icra takibi başlattı. Skandal olay, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'nin AK Partili Grup Başkanvekili Avukat Özgür Hızal'ın açıklamasıyla gündeme geldi.

Hızal, Twitter hesabından İZSU'nun ölen babasının borcundan dolayı 2017 doğumlu 4 yaşındaki bir çocuğa icra takibi gönderdiğini açıkladı. Hızal, "Kayıp kaçaktan dolayı yılda 660 milyon TL'yi havaya kaptıran İZSU'nun 2017 doğumlu çocuğa vefat eden babasının borcu için icra takibi başlattığını üzülerek öğrendik. Yaptığınız hataların bedelini İzmir'in evlatlarına ödetemezsiniz" dedi.

6 BİN 930 LİRA BORÇ

SABAH, skandala konu olan aileye ulaştı. İZSU'nun icra takibi başlattığı 4 yaşındaki D.R.'nin kuaförlük yapan babası A.R.'nin (39) geçen yıl Gaziemir'de, astsubay Köksal Doğru tarafından kuaför dükkânında bulunan üç kişi ile birlikte uğradığı silahlı saldırıda öldürüldüğü ortaya çıktı. Küçük kıza gönderilen icra takibinde belirtilen 6 bin 930 liralık borcun kızın ölen babasına ait kuaför dükkânından kaldığı belirlendi.

'BÜYÜK ŞOK YAŞADIK'

Yaşananlardan büyük üzüntü duyduklarını belirten ailenin yakınları, annenin sağlık çalışanı olduğunu ve konu hakkında konuşmak istemediğini söyledi. İcra takibi başlatıldıktan sonra İZSU'nun avukatının anneyi arayıp "Borcu nasıl ödeyecek?" diye sorduğunu belirten ailenin yakınları, "Avukat, annesine 4 yaşındaki D.R.'nin borcu nasıl ödeyeceğini sormuş.

Annesi de 'Şu an kızım kreşte. Gelince kendisine sorayım' karşılığını vermiş" diye konuştu. D.R.'nin annesinin, babasından yaklaşık 1.5 yıl kadar önce boşandığını belirten yakınları, "Anne maddi durumu iyi olmadığı için kızıyla birlikte Güzelbahçe'de yaşayan anne babasının yanına taşındı.

A.R. öldükten sonra D.R.'nin annesi redd-i miras yaptı. İcra takibi gelince büyük şok yaşadık. İZSU Genel Müdürlüğü'nden arayıp özür dilediler ama nafile. Zaten kızımız, A.R. ölmeden önce ayrılmıştı. İZSU redd-i miras yapan bir kişinin çocuğuna nasıl icra takibi başlatıyor, anlamış değiliz.

Belediye Başkanı Tunç Soyer gazetelere boy boy beyanat verip 'Askıda fatura uygulaması başlattık' diyor. Madem böyle bir uygulama vardı, icra gönderene kadar keşke bu faturayı da birilerine ödetselerdi" dedi.

'BU NASIL BELEDİYECİLİK'

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'nin AK Partili Grup Başkanvekili Özgür Hızal'ın ortaya çıkardığı skandala tepki yağdı. AK Parti İl Başkan Yardımcısı Dilaver Kişili, "CHP'li Büyükşehir Belediyesi, babası vefat etmiş 4 yaşındaki bir çocuğu su borcu için icraya vermiş! Bu nasıl bir su politikası, nasıl bir sistem zafiyeti, nasıl bir derman belediyeciliğidir?!" dedi. AK Parti İzmir İl Gençlik Kolları Başkanı Recep Tayyip Taslak, "Bu zulümdür ve kabul edilemez" diye konuştu.

Ak Parti

loading...

YAZARLARTAMAMI
Eda Doğan

22-28 Mart Haftalık Burç Yorumları

Eda Doğan
Mehmet Orhan

ABD YUNANİSTAN’I NİYE ÖPÜYOR?

Mehmet Orhan
Kürşad Berkkan

PAPA’NIN IRAK’TA SABİ CEMAATİNE VERDİĞİ GİZEMLİ KİTAP : SİDRA

Kürşad Berkkan
Kemalettin İsaoğlu

CEMAL KAŞIKÇI SUİKASTI

Kemalettin İsaoğlu
TÜRKER AKINCI

84 Ve 94 Ruhları...

TÜRKER AKINCI
Ümit ÖZDEMİR

14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ VE AZİZ VALENTİNE'NİN BİLİNMEYEN HİKAYESİ

Ümit ÖZDEMİR
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
Av. Arb. Selçuk ENER

İŞÇİNİN İKİNCİ BİR İŞTE ÇALIŞMASI, İŞVERENE HAKLI FESİH İMKANI TANIR MI?

Av. Arb. Selçuk ENER
Murat AKAN

Rusya Bahanesiyle Türkiye Kuşatılıyor

Murat AKAN
Ahmet ANAPALI

Aslında Bütün Suç Minik Merdan’ı Ünlü Yapamayanlarda…

Ahmet ANAPALI
İslam Memiş

Piyasalar Haftayı Nasıl Tamamlıyor ?

İslam Memiş
Cengiz ALÇAYIR

Vız’yoner!

Cengiz ALÇAYIR
Erkan Trükten

DÜNYA’NIN 11 EYLÜL’Ü

Erkan Trükten
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement