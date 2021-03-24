Tunç Soyer 4 yaşındaki çocuğa icra başlatmıştı! Ailesi konuştu

İzmir Büyükşehir Belediyesi, görülmemiş bir skandala imza attı. Belediyeye bağlı su ve kanalizasyon şirketi İZSU, 4 yaşındaki çocuğa icra takibi başlattı. Skandal olay, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'nin AK Partili Grup Başkanvekili Avukat Özgür Hızal'ın açıklamasıyla gündeme geldi.



Hızal, Twitter hesabından İZSU'nun ölen babasının borcundan dolayı 2017 doğumlu 4 yaşındaki bir çocuğa icra takibi gönderdiğini açıkladı. Hızal, "Kayıp kaçaktan dolayı yılda 660 milyon TL'yi havaya kaptıran İZSU'nun 2017 doğumlu çocuğa vefat eden babasının borcu için icra takibi başlattığını üzülerek öğrendik. Yaptığınız hataların bedelini İzmir'in evlatlarına ödetemezsiniz" dedi.



6 BİN 930 LİRA BORÇ



SABAH, skandala konu olan aileye ulaştı. İZSU'nun icra takibi başlattığı 4 yaşındaki D.R.'nin kuaförlük yapan babası A.R.'nin (39) geçen yıl Gaziemir'de, astsubay Köksal Doğru tarafından kuaför dükkânında bulunan üç kişi ile birlikte uğradığı silahlı saldırıda öldürüldüğü ortaya çıktı. Küçük kıza gönderilen icra takibinde belirtilen 6 bin 930 liralık borcun kızın ölen babasına ait kuaför dükkânından kaldığı belirlendi.



'BÜYÜK ŞOK YAŞADIK'



Yaşananlardan büyük üzüntü duyduklarını belirten ailenin yakınları, annenin sağlık çalışanı olduğunu ve konu hakkında konuşmak istemediğini söyledi. İcra takibi başlatıldıktan sonra İZSU'nun avukatının anneyi arayıp "Borcu nasıl ödeyecek?" diye sorduğunu belirten ailenin yakınları, "Avukat, annesine 4 yaşındaki D.R.'nin borcu nasıl ödeyeceğini sormuş.



Annesi de 'Şu an kızım kreşte. Gelince kendisine sorayım' karşılığını vermiş" diye konuştu. D.R.'nin annesinin, babasından yaklaşık 1.5 yıl kadar önce boşandığını belirten yakınları, "Anne maddi durumu iyi olmadığı için kızıyla birlikte Güzelbahçe'de yaşayan anne babasının yanına taşındı.



A.R. öldükten sonra D.R.'nin annesi redd-i miras yaptı. İcra takibi gelince büyük şok yaşadık. İZSU Genel Müdürlüğü'nden arayıp özür dilediler ama nafile. Zaten kızımız, A.R. ölmeden önce ayrılmıştı. İZSU redd-i miras yapan bir kişinin çocuğuna nasıl icra takibi başlatıyor, anlamış değiliz.



Belediye Başkanı Tunç Soyer gazetelere boy boy beyanat verip 'Askıda fatura uygulaması başlattık' diyor. Madem böyle bir uygulama vardı, icra gönderene kadar keşke bu faturayı da birilerine ödetselerdi" dedi.



'BU NASIL BELEDİYECİLİK'



İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'nin AK Partili Grup Başkanvekili Özgür Hızal'ın ortaya çıkardığı skandala tepki yağdı. AK Parti İl Başkan Yardımcısı Dilaver Kişili, "CHP'li Büyükşehir Belediyesi, babası vefat etmiş 4 yaşındaki bir çocuğu su borcu için icraya vermiş! Bu nasıl bir su politikası, nasıl bir sistem zafiyeti, nasıl bir derman belediyeciliğidir?!" dedi. AK Parti İzmir İl Gençlik Kolları Başkanı Recep Tayyip Taslak, "Bu zulümdür ve kabul edilemez" diye konuştu.