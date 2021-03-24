Sol medyadan bir yalan haber daha! Olmayan doktorun 'koronavirüs' nedeniyle öldüğünü duyurdular

Sol medyadan bir yalan haber daha! Olmayan doktorun 'koronavirüs' nedeniyle öldüğünü duyurdular

Yandaş medya BirGün ve OdaTv, gerçekte var olmayan bir doktorun, Kovid-19 salgını nedeniyle hayatını kaybettiğini duyurdu. Haberde ölen kişinin fotoğrafı olarak, şu an hayatta olan bir vatandaşın resmine yer verildi.