Sol medyadan bir yalan haber daha! Olmayan doktorun 'koronavirüs' nedeniyle öldüğünü duyurdular

Yandaş medya BirGün ve OdaTv, gerçekte var olmayan bir doktorun, Kovid-19 salgını nedeniyle hayatını kaybettiğini duyurdu. Haberde ölen kişinin fotoğrafı olarak, şu an hayatta olan bir vatandaşın resmine yer verildi.
BirGün gazetesi ve OdaTv bugün “31 yaşındaki Berrin Akbal, koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi” ifadesiyle gerçekte olmayan doktorun Kovid-19 nedeniyle öldüğünü duyurdu.
Haberde ölen doktor fotoğrafı olarak şu an hayatta olan Berfu Çetinkaya isimli bir vatandaşın resmi paylaşıldı.
Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Çetinkaya, “Berrin Akbal adıyla fotoğrafım kullanılarak asılsız haber yapılmıştır” diyerek konuyu yargıya taşıyacağını söyledi.