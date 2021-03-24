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Muhabir sözlerini unutup kendini böyle rezil etti!

DW Türkçe muhabiri Alican Uludağ, solakların içinde bulunduğu “irin haberciliği” hastalığını tam anlamıyla yansıttığı rezillik dolu bir yazıya imza attı. Yazıda AK Parti hükümeti hedef alınarak yargıda kadınların oranının sözde azlığına dikkat çekildi. Aynı yazıda, yargıdaki kadınların 2010’da yüzde 22 olduğu, bugün ise yüzde 36’ya çıktığına dikkat çekildi.

Siyaset / 24 Mart 2021 Çarşamba 15:35
Muhabir sözlerini unutup kendini böyle rezil etti!

Cumhuriyet'ten ayrılıp Alman menşeli DW'ye geçen Alican Uludağ kendisini rezil kepaze eden bir yazıya imza attı.

“Yargıda kadının adı yok” başlıklı yazısında, yargıdaki kadın oranının az olduğunu iddia eden Alican Uludağ, aynı yazıda hem AK Parti döneminde kadın hakim sayısının arttığını itiraf etti, hem de yargıda hiç kadın olmadığı algısı oluşturarak hükümeti hedef aldı.

Uludağ, geçmişe oranla kadın hakim sayısında artış olduğunu itiraf etse de, geçmiş dönemlerdeki solak hükümetlere ağzını açmayarak direkt AK Parti hükümetine yüklendi. Uludağ'ın yazısı, solcuların AK Parti düşmanlığı yüzünden gözlerinin nasıl kör olduğunu gözler önüne serdi!..



Kadın hakim oranı ilk kez yüzde 36 oldu

Yazıda, yargıdaki kadınların oranının, Türkiye tarihinde ilk kez yüzde 36,2'yi bulduğu vurgulanırken, utanmadan ‘Yargıda kadının adı yok' başlığı atılarak algı oluşturulmaya çalışıldı. Yazıda, 2010 yılında bu oranın yüzde 22,8 olduğu da itiraf edilirken yargıda görev yapan kadın sayısının gerek sayısal olarak gerekse oransal olarak arttığı da belirtildi.

2010'da hakimlerin yüzde 68,3'ünün erkek, yüzde 31,7'si ise kadınlardan oluştu. Kadın hâkim sayısının oranı 2020'de yüzde 46'ya (6 bin 855) yükselirken, erkek hâkim oranı yüzde 54'e düştü. “Şu an Türkiye'de 8 bin 54 erkek hâkim var” diyen Alican Uludağ, kadın savcı sayısının ve oranının 2010 yılında göre arttığını da eklemeyi unutmadı.

Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesini hatırlatarak konuyu yargıdaki kadınlara bağlayan Alican Uludağ, yazıda, 'Kadın hâkim sayısı erkeklere yaklaştı' ifadesine yer vererek tüm yazdıklarını da boşa çıkarmış oldu.

Ak Parti

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