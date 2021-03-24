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Gözaltına alınan tacizci polisi böyle tehdit etti!

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde akıllara durgunluk veren bir olay meydana geldi. 3 genç kıza sözlü tacizde bulunduğu için gözaltına alınan şüpheli, polis ekiplerine hakaretler yağdırdı, "Aşkım Van Milletvekilini arasana. İkiniz de var ya, evinizden alınmazsanız. Hadi vur" diyerek tehdit etti.

3. Sayfa / 24 Mart 2021 Çarşamba 21:43
Gözaltına alınan tacizci polisi böyle tehdit etti!

Antalya'daki olay, önceki gün Muratpaşa ilçesi Güzeloba Mahallesi'nde meydana geldi. İsmi açıklanmayan bir erkek, Çağlayangil Caddesi üzerinde önünde yürüyen 12 ile 14 yaşları arasında 3 kıza, iddiaya göre sözlü tacizde bulundu.

TARTIŞMA YUMRUKLU KAVGAYA DÖNÜŞTÜ, POLİS ŞÜPHELİYİ GÖZALTINA ALDI

Olayı gören ve tepki gösteren Cihan Menekşe ile şüpheli arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma yumruklu kavgaya dönüştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Belirtilen adrese gelen ekipler, yere yatırdıkları şüpheliyi gözaltına aldı.

POLİS EKİPLERİNİ TEHDİT ETTİ: AŞKIM MİLLETVEKİLİNİ ARASANA

Yerde polis ekiplerine ve kavga ettiği kişiye yönelik hakaret eden şüphelinin, "Aşkım Van Milletvekilini arasana. İkiniz de var ya, evinizden alınmazsanız. Hadi vur" sözleri cep telefonu kamerasına yansıdı.

SERBEST BIRAKILDI

Polis memuruna da küfrettiği görüntülere yansıyan şüpheli, savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

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