Dev uyuşturucu operasyonu! Neredeyse 4 ton...!!!

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü son yılların en büyük uyuşturucu operasyonlarından birine imza attı.



Edinilen bilgilere göre bazı şahısların yurt dışından ülkemize kaçak yollar ile soktuğu uyuşturucu maddeyi, yine ülkemiz üzerinden başka bir ülkeye sevk edecekleri bilgisine ulaştı. Alınan duyum ve yapılan istihbarı çalışmalar sonucu, olayla ilgili teknik ve fiziki takibe başlayan Kocaeli Polisi, öğle saatlerinde bir gemiye operasyon düzenledi.



Gemide bulunan konteynırlarda, detektör köpekler ile yapılan aramalar esnasında bir konteyner'a detektör köpeklerin tepki vermesi üzerine yapılan aramada 4 ton toz esrar ile 100 bin uyuşturucu hap ele geçirildi. Ayrıca sevkiyatı yapan kişilerin uyuşturucunun hassas burunlu köpeklere yakalanmaması amacıyla konteynerın içinde çuvallar içerisinde nane koydukları tespit edildi.



El konulan uyuşturucu Emniyet Müdürlüğüne götürülürken, konteyner'ı gönderen ve alıcı olan kişilerin tespiti için çalışma başlatıldı.



Öte yandan henüz olayla ilgili resmi bir açıklama yapılmadı.