24 Mart Borsa İstanbul'da son dakika kararı: Açığa satış işlemlerinde 'yukarı adım kuralı' bugün de uygulanacak

Borsa İstanbul'un Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlanan açıklamasında, açığa satış işlemi yapılabilen paylarda açığa satış işleminin, açığa satışa konu olacak sermaye piyasası aracının en son gerçekleşen işlem fiyatından daha yüksek bir fiyat üzerinden gerçekleştirilebileceği belirtildi.



Açıklamada, açığa satışa konu olan sermaye piyasası aracının en son gerçekleşen fiyatının bir önceki fiyattan daha yüksek olması halinde, açığa satış işleminin en son gerçekleşen fiyat düzeyinden de yapılabileceği vurgulanarak, 'Gün içinde sahip olunmadan yapılan ve daha sonra aynı gün içinde yapılan alımlarla kapatılan satışlar da açığa satış kapsamında olduğundan yatırımcılarımız ve yatırım kuruluşlarımız tarafından bu nitelikteki satışlara ilişkin emirlerin de açığa satış seçeneği işaretlenmek suretiyle iletilmesi hususunda gerekli dikkat ve özenin gösterilmesi önem arz etmektedir.' ifadelerine yer verildi.



Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca BIST-50 endeksinde yer alan paylarda açığa satış işlemi yapılabiliyor. Borsa İstanbul, dün yaptığı açıklama ile söz konusu paylarda bir gün boyunca geçerli olmak üzere açığa satış işlemlerinde yukarı adım kuralının uygulanmasına karar vermişti. Bugünkü açıklama ile yukarı adım kuralı bugün de uygulanacak.



BORSA GÜNE YATAY BAŞLADI



Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne 1.377,37 puanla yatay başladı.



Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 0,05 puan azalarak 1.377,37 puana geriledi.



Bankacılık endeksi yüzde 1,20 ve holding endeksi yüzde 1,04 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,74 ile finansal kiralama, faktoring, en çok gerileyen ise yüzde 7,12 ile metal ana sanayi oldu.



Dün güne sert düşüşle başlayan ve iki kere devre kesicinin çalışması sonrası gelen tepki alımlarıyla kayıplarının önemli kısmını telafi eden BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,13 değer kaybıyla 1.377,43 puandan tamamladı.



Analistler, pay piyasalarında dün stop-loss (zarar kes) emirlerinin azalmasıyla dengelenme çabasının öne çıktığını, banka hisseleri dışında tepki alımlarının güçlendiğini ifade etti.



Bugün Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın AK Parti'nin 7. Olağan Büyük Kongresinde yapacağı açıklamalar ile ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın konuşmasının gündemin odağında bulunduğunu aktaran analistler, veri tarafında ABD ve Avrupa'da Satınalma Yöneticileri Endeksi ile ABD'de dayanıklı mal siparişlerinin izleneceğini söyledi.



PİYASALARDA SON DURUM



Dolar 7,9250 liradan, euro ise 9,4160 liradan güne başladı.



İstanbul Kapalıçarşı'da 7,9230 liradan alınan dolar 7,9250 liradan, 9,4140 liradan alınan euro ise 9,4160 liradan satılıyor. Son kapanışta dolar 7,89 liradan, euro ise 9,36 liradan satılmıştı.

