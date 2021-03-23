Sağlık Bakanı Koca duyurdu: İşte vaka sayısının en az ve en çok arttığı iller...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, en çok vaka artışının görüldüğü illeri ve en az vaka artışının görüldüğü illeri sosyal medya hesabından duyurdu. Bakan Koca yaptığı açıklamada illeri tek tek sıralayarak uyarıda bulundu. İşte son dakika açıklamasının tüm detayları...







BAKAN KOCA DUYURDU: İŞTE O İLLER



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:



Son hafta 100.000 nüfusta vaka görünme oranı en çok artan illerimiz: Kastamonu, Çankırı, Yalova, İstanbul ve Erzincan. En çok azalan illerimiz: Sinop, Gümüşhane, Mersin, Kırıkkale ve Burdur. Riski ortadan kaldıracak olan tedbirdir.



BAKAN KOCA HARİTAYI PAYLAŞMIŞTI



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 20 Mart tarihinde 13-19 Mart il il vaka sayısını gösteren bir harita paylaşmıştı. Mutasyon sonrası illerde büyük artış olduğu görülmüştü. Yeni renk haritasının Kabine toplantısı sonrası açıklanması bekleniyor.