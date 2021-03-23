İşte Sözcü gazetesinin ikiyüzlülüğü... Faiz karşıtı gibi görünüp, faiz lobisine hizmet!

Haktan yana gözüküp, batılın hizmetkarlığını yapan laikçi solak Sözcü gazetesi, yine gerçek yüzünü gizleyemedi.



Her fırsatta İslam'a ve Müslümanlar'a saldıran haberlere imza atan Sözcü, şimdi de Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi, imamı Mehmet Boynukalın'ı hedef aldı.



Faiz karşıtı Sözcü faiz lobisinin asıl hizmetkarı!



19 Mart tarihli manşetinde “Avrupa'da faiz şampiyonuyuz, faiz lobisi bayram ediyor” diyerek, kendisini faiz karşıtı gibi gösteren Sözcü, bugünkü manşetinde ise dilinin altındaki baklayı çıkararak faiz lobisinin hizmetkarı olduğunu gösterdi.







Ayasofya imamı Mehmet Boynukalın'ın faizin haram olduğu ve tamamen kaldırılması gerektiğine yönelik açıklamalarını diline dolayan Sözcü, “Oldu olacak Merkez Bankası'nın başına getirin, Ayasofya imamı Boynukalın faizin kaldırılması istedi” manşetini attı.







Kemalist Sözcü, söz konusu haberle “faiz kaldırılamaz” demeye getirerek faiz lobisine çalıştı.