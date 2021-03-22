Yağmur bastırınca durma noktasına geldi!

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından İstanbul’da beklenen yağmur ve dolu yağışı etkili oldu. Yağışlı havayla birlikte mesai saatinin bitimi megakentte trafiği adeta durma noktasına getirirdi.



Yoğunluk nedeniyle bazı bölgelerde uzun araç kuyrukları oluştu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi verilerine göre yoğunluk yüzde 76 seviyelerine ulaştı. İstanbul'da etkili olan yağmurla beraber aralıklarla dolu yağışı da etkili oldu.