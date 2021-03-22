PKK'lı teröristlerin 2 ini imha edildi!

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Eren-7 Mercan Munzur Operasyonu kapsamında, Nazımiye ilçesi kırsalında operasyon düzenledi.



Operasyonda, arazi taraması yapan güvenlik güçleri, teröristlerin kullandığı 2 sığınağı tespit etti.



İmha edilen sığınaklarda yapılan aramada, çok sayıda mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.



Bölgede, terörist unsurların etkisiz hale getirilmesi amacıyla operasyonlar sürdürülüyor.