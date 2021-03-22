PKK, AK Partililerin araçlarını yaktı!

AK Parti Ağrı Merkez İlçe Başkanı Mehmet Nuri Yıldız, Ağrı'nın merkeze bağlı Fatih Mahallesinde bulunan vatandaşlara ait araçları ateşe verdiğini söyledi.



Yıldız, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:



"Ağrı Fatih mahallemizde ak davaya inanan kardeşimizin araçlarını yakan alçaklar. Siz Kürtlere acı ve gözyaşından başka bir şey vermediniz. Kürtlerin nezdinde taşeron, alçak bir terör örgütünden başka zerre-i miskal bir değeriniz yok. Alçak, ihanet şebekeleri (sözüm ona Kürtlerin savunucuları) dün akşam sırf AK Partili oldukları için vatandaşlarımızın araçlarını yaktılar. Allah'ın izniyle bu kervan hemşerilerimizin desteği ile yürüyecek. Taşeron terör örgütünün tüm alçak ve hain çabaları boşa çıkacak."



Kansızlar saldırıyı üstlendi! Tehdit ettiler



PKK’nın de içerisinde yer aldığı Halkların Birleşik Devrim Hareketi (HBDH) adlı oluşum saldırıyı üstlendi.



Yapılan açıklamada, “20 Mart 2021 günü 00:30 sularında Ağrı, Fatih Mahallesi Yaşar Eryılmaz Caddesi 190 sokakta bulunan AKP-MHP işbirlikçisi ve sömürgeci güçlere koruculuk yapan 'Güngör ailesine' ait iş araçları ateşe verilmiştir. Bu başta Güngör’lere ve tüm işbirlikçi güçlere uyarı eylemidir. İhanet ve işbirlikçilikten uzaklaşmaları için kendilerine bir şans daha vermek adına araçları imha edilmiştir” denildi.



Kansızların, sırf Cumhur İttifakı'na destek verdikleri için söz konusu aileye saldırması ve "bir şans daha vermek amacıyla araçları yaktık" demesi, Türkiye'nin düşmanlarının hangi safta durduklarını açıkça gözler önüne serdi!..