Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu'ndan mesaj!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla atanan Merkez Bankası'nın yeni Başkanı Şahap Kavcıoğlu açıklamalarda bulundu.



Önümüzdeki dönemde büyük bir özveriyle, yatırım, üretim ihracat ve istihdamı artırıcı sürdürülebilir büyüme için gerekli koşulların oluşturulmasına katkı sağlayacaklarını kaydeden Kavcıoğlu, "Şeffaflık ve öngörülebilirlik ilkesiyle çalışacağız" ifadelerini kullandı.



Enflasyonda kalıcı düşüş hedefiyle şeffaflık ve öngürülebilirlik ilkeleri doğrultusunda çalışmaları sürdüreceklerini belirten Kavcıoğlu şunları belirtti:



Görevimizi tüm paydaşlarla iletişim kaynaklarını etkin tutarak yürütmeye devam edeceğiz. Ekonomimiz güçlü temeller üzerinde yükselecek. Yatırım, üretim, ihracat ve istihdamı artırıcı sürdürülebilir büyüme için gerekli koşulların oluşmasına katkı sağlayacağız.