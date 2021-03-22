USD (Alış - Satış) : 7,90 - 7,92 EURO (Alış - Satış) : 9,41 - 9,42

JP Morgan'dan Merkez Bankası açıklaması

ABD merkezli JP Morgan, Türkiye ekonomisinin hedef alınması sonrası bir açıklama yaptı.

Ekonomi / 22 Mart 2021 Pazartesi 13:57
JP Morgan'dan Merkez Bankası açıklaması

Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal görevinden alınarak yerine Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu atandı. Yaşanan görev değişimi sonrası bazı çevreler tarafından Türkiye ekonomisi hedef alınmaya başlandı. Hafta sonu İngiliz Financial Times ve Guardian gazetelerinden yapılan spekülatif açıklamalar sonrası şimdi de ABD merkezli JP Morgan'dan bir yorum geldi.

Önümüzdeki dönem için esas belirsizliğin yeni TCMB yönetiminin enflasyonu düşürme, şeffaflık ve öngörülebilirliği sağlama yönündeki taahhütleri nasıl gerçekleştireceği olduğuna işaret eden JPMorgan, 'Piyasa belirsizliğinin azaltılması için, TCMB'den yakın zamanda daha fazla politika yönlendirmesi ortaya konulması anahtar' dedi.

Hala yüksek olan enflasyon, büyük dış finansman ihtiyacı ve global finansal şartlarda sıkılaşmaya olan kırılganlık dikkate alındığında, politika duruşunun yönünde anlamlı bir değişiklik için çok fazla alan görmüyoruz. Parasal çerçevenin şeffaf ve öngörülebilir tutulması çok önemli olmaya devam ediyor.

Büyüme ve enflasyon tahminleri ışığında TCMB'nin bir sonraki adımının Eylül'de 100 baz puan faiz indirimi yönünde olacağını düşünmeye devam ettiklerini belirten JP Morgan, 'Ancak global finansal şartlarda sıkılaşma ortamında erken bir gevşeme veya buna atıfta bulunma zor kazanılan politika kredibilitesini baltalayabilir' tespitinde bulundu.

Büyük dış finansman ihtiyaçlarının ve gelişmekte olan piyasalara sermaye akışı için daha az destekleyici görünümün Türk yerel varlıkları için potansiyel kırılganlıkları artırdığını da ifade eden JP Morgan, şu an için Türkiye'ye yönelik herhangi bir tahminlerini değiştirmediklerini ve TCMB'den daha fazla yönlendirme ile verileri beklediklerini vurguladı.

loading...

YAZARLARTAMAMI
Eda Doğan

22-28 Mart Haftalık Burç Yorumları

Eda Doğan
Mehmet Orhan

ABD YUNANİSTAN’I NİYE ÖPÜYOR?

Mehmet Orhan
Kürşad Berkkan

PAPA’NIN IRAK’TA SABİ CEMAATİNE VERDİĞİ GİZEMLİ KİTAP : SİDRA

Kürşad Berkkan
Kemalettin İsaoğlu

CEMAL KAŞIKÇI SUİKASTI

Kemalettin İsaoğlu
TÜRKER AKINCI

84 Ve 94 Ruhları...

TÜRKER AKINCI
Ümit ÖZDEMİR

14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ VE AZİZ VALENTİNE'NİN BİLİNMEYEN HİKAYESİ

Ümit ÖZDEMİR
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
Av. Arb. Selçuk ENER

İŞÇİNİN İKİNCİ BİR İŞTE ÇALIŞMASI, İŞVERENE HAKLI FESİH İMKANI TANIR MI?

Av. Arb. Selçuk ENER
Murat AKAN

Rusya Bahanesiyle Türkiye Kuşatılıyor

Murat AKAN
Ahmet ANAPALI

Aslında Bütün Suç Minik Merdan’ı Ünlü Yapamayanlarda…

Ahmet ANAPALI
İslam Memiş

Piyasalar Haftayı Nasıl Tamamlıyor ?

İslam Memiş
Cengiz ALÇAYIR

Vız’yoner!

Cengiz ALÇAYIR
Erkan Trükten

DÜNYA’NIN 11 EYLÜL’Ü

Erkan Trükten
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement