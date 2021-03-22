JP Morgan'dan Merkez Bankası açıklaması

Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal görevinden alınarak yerine Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu atandı. Yaşanan görev değişimi sonrası bazı çevreler tarafından Türkiye ekonomisi hedef alınmaya başlandı. Hafta sonu İngiliz Financial Times ve Guardian gazetelerinden yapılan spekülatif açıklamalar sonrası şimdi de ABD merkezli JP Morgan'dan bir yorum geldi.



Önümüzdeki dönem için esas belirsizliğin yeni TCMB yönetiminin enflasyonu düşürme, şeffaflık ve öngörülebilirliği sağlama yönündeki taahhütleri nasıl gerçekleştireceği olduğuna işaret eden JPMorgan, 'Piyasa belirsizliğinin azaltılması için, TCMB'den yakın zamanda daha fazla politika yönlendirmesi ortaya konulması anahtar' dedi.



Hala yüksek olan enflasyon, büyük dış finansman ihtiyacı ve global finansal şartlarda sıkılaşmaya olan kırılganlık dikkate alındığında, politika duruşunun yönünde anlamlı bir değişiklik için çok fazla alan görmüyoruz. Parasal çerçevenin şeffaf ve öngörülebilir tutulması çok önemli olmaya devam ediyor.



Büyüme ve enflasyon tahminleri ışığında TCMB'nin bir sonraki adımının Eylül'de 100 baz puan faiz indirimi yönünde olacağını düşünmeye devam ettiklerini belirten JP Morgan, 'Ancak global finansal şartlarda sıkılaşma ortamında erken bir gevşeme veya buna atıfta bulunma zor kazanılan politika kredibilitesini baltalayabilir' tespitinde bulundu.



Büyük dış finansman ihtiyaçlarının ve gelişmekte olan piyasalara sermaye akışı için daha az destekleyici görünümün Türk yerel varlıkları için potansiyel kırılganlıkları artırdığını da ifade eden JP Morgan, şu an için Türkiye'ye yönelik herhangi bir tahminlerini değiştirmediklerini ve TCMB'den daha fazla yönlendirme ile verileri beklediklerini vurguladı.