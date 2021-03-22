“HDP siyasi parti, suçu ne?” diye soranlar iyi okusun! İşte 34 maddede Kandil'in sözcüsü HDP'nin suçları

1) HDP milletvekilleri Türkiye Cumhuriyeti'nin bağımsızlığının, birliğinin, bütünlüğünün sembolü olan TBMM'de bölücübaşı ve PKK lehine slogan attılar, sözde gerilla marşını okudular.



2) Yasa dışı gösteri ve terör örgütü propagandası yapan şahısların gözaltına alınmalarını engellemek için araya girip polislerle tartışarak şüphelinin kaçmasına olanak sağladılar.



3) Terör örgütü üyelerinin yakalanmasını önlemek amacıyla operasyon bölgelerinde toplanıp canlı kalkan oldular, operasyonları engelleyerek teröristlerin kaçmasını sağladılar.



4) Terör örgütünün dağ kadrosunda yer alanlar oldu.



5) PKK–KCK silahlı terör örgütlerine yakın duran ailelerden veya şahıslardan terör örgütü adına para temin ettiler, toplanan paralar ile terör örgütü adına faaliyet yürüten mensupların aileleri ile terör suçlarından tutuklu-hükümlü örgüt üyelerinin ailelerine yardım edip, mahkeme masraflarını karşıladılar.



6) Parti üyelerinin yerel ve genel seçimler öncesi bölge halkı üzerinde HDP'ye oy vermeleri yönünde baskı oluşturdular, yapılan baskılara direnen vatandaşları kırsalda faaliyet gösteren terör örgütü mensuplarına şikâyet ettiler, bazı vatandaşlar kırsalda kurulan sözde adalet komisyonu adlı mahkemede cezalandırılmaları için götürüldüler.



7) Belediye başkan adayları PKK/KCK terör örgütü tarafından belirlendi. Seçildikten sonra iş ve işlemleri terör örgütü mensuplarınca yönetildi ve denetlendi.



8) Örgütün talimatları ile belediyede çalışanlarından örgüte destek için zekât adı altında para toplandı. Belediye araç ve gereçleri PKK'nın hizmetine sunuldu. Belediye çalışanlarının haberi olmadan çalışmadıkları halde fazla mesai ücreti yazılıp bunu da çalışanın haberi olmadan terör örgütüne aktardılar.



9) Belediyede işe alımlarda; PKK/KCK terör örgütünce 'değer ailesi' olarak tanınan aileler veya terör suçlarından haklarında işlem yapılan kişiler gözetildi. Belediye bütçesinden 'değer ailesi' olarak tanımlanan ailelere yardım yapıldı. Her türlü yardımda PKK ile iltisaklı kişiler seçildi.



10) Belediyelerin inşaat malzemesi alımlarında değer yüksek gösterilerek aradaki fark 'değer ailelerine' gönderildi, 'değer ailesi' olarak tanımlanan ailelere yardım yapıldı.



11) Çalıştığı hastanede, çatışmalarda yaralı olarak getirilen terör örgütü militanları kayıt dışı olarak tedavi etti, terör örgütüne ve üyelerine yardım etti, örgütün çağrısı üzerine açlık grevine iştirak etti. (Selçuk Mızraklı)



12) Belediye çalışanları örgüte müzahir yayın organlarına zorla abone yapıldı. Maaşlarından onayları olmadan belli bir miktar kesilerek terör örgütüne gönderildi. (Ahmet Türk)



13) Devletin yanında yer alan belediye çalışanlarını işten çıkarıldılar, yerlerine terör örgütü ile iltisaklı terör suçlarından mahkûmiyetleri bulunanlar işe alındı ya da ailesinde PKK'lı olan kişilerin veyahut güvenlik güçleri ile çatışmaya girip ölen teröristlerin yakınları işe alındı.



14) Teröristlerin isimlerinin verildiği mezarlıklar inşa edildi. Terörist cenazeleri belediyeye ait araçlarla taşındı, yaralı teröristlerin tedavisi ile ilgilenildi. (Remziye Tosun)



15) Belediye avukatları PKK-KCK operasyonlarında yakalanan terör örgütü mensubu kişilerin müdafiiliği ile görevlendirildi.



16) Cezaevindeki örgüt mensupları ile PKK arasında karşılıklı talepleri taşıyan kurye vazifesi gördüler, terör örgütü adına ev ev dolaşıp para topladılar.



17) Bir kısım milletvekili PKK'nın Cudi kampında silah ve ideolojik eğitim aldı, eğitimi başarı ile tamamlayamayanlar milletvekili adayı yapılmadı.(Ferhat Encu)



18) Bazı partililer terör örgütü PKK'ya eleman kazandırma faaliyetinde bulundular, birçoğu silahlı eğitim aldı, kod adları kullandı, Hendek olayları sırasında örgüt adına silahlı nöbet tutanlar dahi oldu, firmalardan alınan ihalelerin bedellerini yüksek göstererek aradaki farkı PKK/KCK terör örgütüne aktardılar (Remziye Yaşar)



19) Hendeklerin kazıldığı, barikatların kurulduğu bölgede silahlı faaliyet yürüten örgüt mensuplarına aktif destek verdiler.



20) Kırsal alanda faaliyet gösteren terör örgütü mensupları ile irtibat kurarak, erzak ihtiyaçlarını, yaşam malzemelerini karşıladılar.



21) Terör örgütü mensuplarını evinde barındırdılar.



22) Terör suçu işleyen bazı kişilerin yargılanmasını bertaraf etmek için seçilebileceği yerlerden milletvekili adayı olması için çaba gösterdiler.



23) Kimi davalı parti üyeleri, güvenlik güçleri ile çatışmadaki PKK'lı terörist ile cep telefonuyla görüştü, teröristler yardım istedi, partiliye talimat verdi. Talimatı alan partili beraberindeki grupla operasyon bölgesine gidip canlı kalkan oldu.



24) Sivil polis araçlarının tespit ettiği plakalarını irtibatlı olduğu teröristlere verdi.



25) Bazıları silahlı terör örgütünün bölge sorumluluğunu yürüttü.



26) Ölen örgüt mensubu aileleri belediyelerde çeşitli işlere yerleştirildi.



27) Bazı partililer terör örgütü tarafından kırsal alana elaman aktarılması faaliyetinde görevlendirildi.



28) Bir kısım faaliyetleri parti faaliyeti gibi gösterip aslında PKK ile ilgili faaliyette bulundular, HDP'yi paravan olarak kullandılar.



29) Para transferinde merkez konumda bulundu, toplanan paraları PKK-KCK'nın terör faaliyetlerinde kullanıldı.



30) Çatışmada yaralanan terör örgütü üyesinin yakalanmasını önlemek amacı ile hastaneye götürüldü, tedavileri ile ilgilenildi.



31) Terör örgütü üyelerinin özeleştiri mahiyetindeki raporlarını kırsal alanda faaliyet gösteren ve bağlantıda olduğu diğer terör örgütü mensuplarına ulaştırarak kurye rolünü üstlendi. Şikâyet edilen örgüt mensuplarından konu ile ilgili rapor isteyip bunu kırsaldaki örgüt mensuplarına iletti.



32) Vatandaşların adli makamlarla irtibatını ortadan kaldırarak, taraflar arasındaki (alacak-verecek, kız kaçırma, kavga vs) adli olaylara müdahil olarak sözde yargı yetkisi kullanıldı



33) Belediyeleri seçilmiş başkanları yönetiyormuş gibi görünse de aslında PKK-KCK'nın görevlendirdiği-atadığı kişiler yönetti. Belediyeye ait araçlar teröristlerin ihtiyaçları için kullanıldı hatta araçlar PKK/KCK terör örgütü mensuplarınca bombalı saldırı olaylarında kullanıldı. Belediye ile iş yapan firmalardan, iş adamlarından ve imar işi ilgili müracaatta bulunan kişilerden terör örgütü adına 'vergilendirme' adı altında para toplayarak, örgüte aktarıldı.



34) Neredeyse tüm kademelerde görev alan partililerce sosyal medya üzerinden PKK/KCK silahlı terör örgütünün amaçları doğrultusunda propaganda niteliğinde paylaşımlarda bulunuldu.