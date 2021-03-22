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Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı'ndan dolar açıklaması!

Döviz kurlarındaki spekülatif ataklara ilişkin açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Göksel Aşan, piyasada yavaş yavaş hareketliliğin azalacağını belirterek, "Kısa zamanda Cuma günü olan kur seviyesine geri döneceğini düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Ekonomi / 22 Mart 2021 Pazartesi 18:44
Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı'ndan dolar açıklaması!

Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Göksel Aşan dolar kuru ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

AK Parti'nin 20 yıllık hizmeti boyunca sosyal devlet anlayışı içinde serbest ekonomi piyasasına bağlı olduğunu vurgulayan Aşan, "2018 yılında ambargo sonrası da oldu. Sermaye kontrolü yapılacak, bankalardaki mevduatlar dondurulacak gibi haberler çıkmaya başladı. Bu haberlerin bir karşılığı yok. Sosyal medyada konu hakkında böyle haberler çıkıyor. Hükümetin yaklaşımı bu noktada hiçbir zaman piyasanın işleyişini bozacak bir hamle olmayacak." ifadelerini kullandı.

Sosyal medyada dönen haberlere riayet etmemek gerektiğini belirten Aşan şunları söyledi:

Dikkat edilmesi gereken şeyin değişiklik ardından verilmesi gereken mesajlardır. Verilen mesajlara bakılması gerekiyor.

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