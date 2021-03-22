CHP'li belediyenin PKK rezaletine dava! Parktaki PKK sembollerine 5 yıl hapis talebi

Edinilen son dakika bilgisine göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, CHP'li belediyede yaşanan rezalete ilişkin Küçükçekmece MHP İlçe Başkanlığı'nın şikayetçi olduğu belirtildi. Savcılık tarafından hazırlanan iddianamede Deniz K., Gülsüm G., ve Yüksel P., hakkında 'Terör örgütü propagandası yapmak' suçundan 5 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi. 8 Kasım'da Küçükçekmece Belediyesi'ne ait sosyal medya hesabından İstasyon Mahallesi Atatürk Parkında yapılan yenileme çalışmasına ait video görselinin paylaşıldığı aktarıldı.



'BELEDİYE İLE KOORDİNELİ HARELET ETTİK'



Geçtiğimiz aylarda Küçükçekmece Belediyesi tarafından Atatürk Parkında PKK paçavrasının parkın zeminine kauçuk halinde serilmesi üzerine açılan soruşturma kapsamında parkın yapımını üstlenen firmanın Peyzaj Mimarı Yüksel P., ifade vermişti. Savcılıkta i,fade veren Yüksel P., 'Yapılan tüm düzenlemelerde belediyenin onayı olmadan hiçbir düzenleme yapılamaz' diyerek şu ifadeleri kullanmıştı; 'Belediye ve işi alan yüklenici firmalar arasında yapılan proje görüşme ve anlaşmalarında yapılan her düzenlemede işi yapan firma, yapılan tüm düzenlemelerde belediyenin onayı olmadan hiçbir düzenleme yapılamaz. Yapılan düzenlemede proje dışında bir renk farkı bile ilgili yere sorulup onay alınmadan yapılamaz. Bahsi geçen parkla ilgili olarak proje üzerinde benim birlikte çalışmış olduğum kişiler Küçükçekmece Belediyesinde görevli kontrol mühendisleri Deniz K., ve Yasemin A., ve bu şahısların üzerinde kontrol şefi olan Evrim N., isimli kişilerdir' diye konuşmuştu.



'KAUÇUK PARÇALANMADI'



Yüksel P., ifadesinin devamında: 'Parkın yapımı devam ederken projenin orijinal halinde belirtilen dalgalı kırmızı, sarı ve kiremit rengi şeklinde olması gereken yerin, köşelerinin dalgalı şekilde yapılamayacağını, projede belirtilen renklerin uyuşmayabileceğini anlayınca durumu bu işi yapacak olan kauçuk firmasında görevli peyzaj mimarıyla da görüştüm. Kendisi de bana katılınca projede değişiklik yapılması gerektiği konusunda belediye yetkililerine bilgi aktardım. Projeye sözlü olarak onay verdi' şeklinde konuşmuştu.



YAKLAŞIK 1,5 MİLYONLUK FATURA KESTİLER



Mimar ayrıca söz konusu parktaki çalışma ve diğer parklarda yapılacak olan işlerin karşılığında yüklenici firma olarak belediyeden toplamda 1 milyon 386 bin liralık fatura kesildiğini belirtmişti. Soruşturmanın devamında ifade veren şüpheliler arasındaki belediye çalışanı Deniz K., ise peyzaj mimarını suçlayarak projenin onaylı halinde belirtildiği gibi magma katmanlarını oluşturan kahverengi, sarı ve turuncu renkli belirtilen yerle ilgili olarak yapılan yerin aynı şekilde olmadığını, projenin dışına çıkıldığını bu nedenle Yüksel P.'ye defalarca uyarıda bulunduğunu anlatmıştı.



5 YIL HAPİSLERİ İSTENİYOR



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı yürütülen soruşturma sonunda 1'i belediye görevlisi, 2'si yüklenici firma çalışanı hakkında 'Terör örgütü propagandası yapmak' suçu kapsamında 5 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenledi. 3 şüpheli ilerleyen günlerde İstanbul Ağır Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıkacak.