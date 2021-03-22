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Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum su hedefini açıkladı!

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Bakanlığın su alanında yaptığı çalışmalar hakkında bilgi verdi. Bakan Kurum, “2023 stratejik hedefimiz, toplam belediye nüfusunun yüzde 100'üne atık su arıtma hizmeti vermek” açıklamasında bulundu.

Güncel / 22 Mart 2021 Pazartesi 19:56
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum su hedefini açıkladı!

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı sürdürülebilir su ve atık su yönetimi için, su kaynaklarının korunarak kirlenmesinin önlenmesini, iklim değişikliğinin su kaynakları üzerindeki olumsuz etkilerinin azaltılmasını, su tasarrufu uygulamalarının yaygınlaştırılmasını destekliyor.

BAKANLIK SU ALANINDAKİ ÇALIŞMALARA ÖNEM VERİYOR

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Dünya Su Günü kapsamında sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Bakan Kurum, paylaşımında su alanında yaptıkları çalışmalara yer verdi:

"Sağlıklı ve güvenilir içme suyu temini, atık su yönetimi için belediyelerimize, içme suyu depo ve iletim hatları, içme suyu şebekeleri, arıtma tesisi projelendirme ve uygulamalarında hem teknik hem de mali destek veriyoruz. Su tasarrufu için 2 bin metrekareden büyük parsellerde inşa edilecek bina çatılarında toplanan yağmur sularının, bahçe sulamada veya arıtılarak bina ihtiyacında kullanılmak üzere bahçe zemini altında bir depoda toplanması amacıyla Yağmur Suyu Toplama Sistemi zorunluluğu getirdik."

Kurum, 2002 yılında belediye nüfusunun yüzde 35'ine atık su arıtma hizmeti verilirken, 2020 yılı itibarıyla bu oranın yüzde 89'a yükseltildiğini açıkladı ve 2023 hedefinde toplam belediye nüfusunun yüzde 100'üne atık su arıtma hizmeti vermenin yer aldığını söyledi.

"SU KAYNAKLARINI KORUYALIM" VURGUSU

Geçen yıl sonu itibarıyla yüzde 2,5 seviyesindeki arıtılmış atık suların yeniden kullanım oranını da geliştirdikleri projelerle 2023 yılı sonunda yüzde 5'e çıkarmayı hedeflediklerini vurgulayan Kurum, "Yaşamın vazgeçilmez unsuru suyun sınırlı olduğunu ve su krizini ancak topyekun tasarruf yaparak aşabileceğimizi unutmamalı, bilinçli su tüketim alışkanlıkları kazanmalıyız. Su kaynaklarımızı koruyalım. Çocuklarımıza sağlıklı bir gelecek bırakalım" uyarısında bulundu.

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