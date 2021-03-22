Ayşenur Arslan Meclis'e düşen yıldırımı İstanbul Sözleşmesi'ne bağladı

Ankara'da bu sabah saatlerinden itibaren sağanak etkili oldu.



Yağışla birlikte Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) bahçesinde bulunan bir ağaca da yıldırım isabet etti.



Yıldırım, ağaçtan büyük bir parçanın kopmasına neden olurken yakında bulunan bir araç, ağaçtan kopan parça sonucunda zarar gördü.



Halk TV'de, Medya Mahallesi'nin sunucusu Ayşenur Arslan da, Meclis'in bahçesine düşen yıldırımı, programında değerlendirdi.



Arslan yıldırımın Meclis'e düşme nedenini ise geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesine bağlayarak şu ifadeleri kullandı;



TEŞBİHİN GERÇEĞE DÖNDÜĞÜ AN



"Bu ne biliyor musunuz? Meclis bahçesine yıldım düşmüş hanımefendiler beyefendiler. Yani Erdoğan'ın Meclis'i hiçe sayarak, İstanbul Sözleşmesi'ni feshetmesi, birtakım yasaları hiçe saymasıyla Meclis hani iptal filan deniyordu ya hakikaten metaforun, mecazın, teşbihin gerçeğe döndüğü an"