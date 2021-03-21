Tunç Soyer, Bekir Coşkun heykeline yapılan saldırı sonrası incelemelerde bulundu

İzmir'de geçtiğimiz gün sağanak yağış sonrası şehirde yine kaos çıktı.



Şehrin altyapısı yağışlara karşı direncini kaybedince, birçok sokak ve cadde sular altında kaldı.



CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin altyapı yetersizliği nedeniyle yağmur esnasında birçok cadde ve sokak sel sularına esir olurken, İzmir'de yağmur sonrası ortaya çıkan manzara her zamanki gibi değişmedi.



İzmir'in bu sorunları sürerken İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in gündemi tamamen farklı...



HEYKELİ İNCELEMEYE GİTTİ



CHP'li Buca Belediyesi tarafından, hayatını kaybeden gazeteci Bekir Coşkun’un anısını yaşatmak için yapılan heykel, geçtiğimiz gün kimliği belirsiz kişilerce saldırıya uğradı.



İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ise aynı gün sular altında kalan İzmir'de incelemelerde bulunup çözüm üretmek yerine, Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç ile birlikte zarar verilen heykeli inceledi.



HEYKEL YENİLENECEK



Yaşananların çok üzücü olduğunu belirten Başkan Soyer, “Bu tür saldırılarla ne Bekir Coşkun’un adını ne de onun savunduğu değerleri unutturmak mümkün değil. Biz yaşadığımız müddetçe buna izin vermeyeceğiz. Bunun sonuna kadar savunucusu olacağız. Buca Belediye Başkanımız tekrar zarar görmemesi için bronz bir heykel yaptırmayı planlıyor. Biz de İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak Bekir Coşkun’un adını yaşatmak için bir çalışma yapıyoruz" dedi.