Trol savcı Özcan Muhammed Gündüz 6 yıla kadar hapisle yargılanacak

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında, "kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret" ve "iftira" suçundan 2 yıldan 6 yıl 4 aya kadar ceza istemiyle hazırlanan iddianame Samsun Ağır Ceza Mahkemesi'nce oybirliğiyle kabul edildi.



3 Mayıs'ta Ağır Ceza Mahkemesi'ne çıkacak Gündüz hakkındaki iddianamede, Twitter adresinin '[email protected]' mail adresi üzerinden Ağustos 2016'da oluşturulduğu anlatıldı.



Hesabın kurtarma bilgilerinde verilen telefon numarasının ise 0530.....39 olduğu belirlendi. Hesabın, Gündüz'ün cep telefonuna kayıtlı olduğunun tespit edildiği aktarıldı. HSK da Savcı Özcan Muhammed Gündüz hakkında idari soruşturma yürütüyor. Gündüz, soruşturma kapsamında açığa alındı ama mesleğe devam edip edemeyeceğine HSK 2. Dairesi karar verecek. HSK müfettişleri soruşturmayı sürdürüyor.