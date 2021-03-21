Nevruz kutlamasında korku dolu anlar! Her şey saniyeler içerisinde oldu

Van Valiliği'nden alınan izinle HDP'nin düzenlediği nevruz kutlaması, Van Kalesi'nin güneyinde bulunan Atatürk Kültür Parkı'nda yapıldı. Polisin geniş güvenlik önlemi aldığı alana gelenler, kurulan 2 güvenlik barikatından geçirilirken, ateşleri ölçülüp üst aramaları da yapıldı.



Nevruz kutlamasına Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Eş Genel Başkanı ve Diyarbakır Milletvekili Saliha Aydeniz ile HDP Van Milletvekili Sezai Temelli, bölge milletvekilleri de katıldı.



Saat 09.00'da başlayan kutlamalar, saat 17.00'ye kadar devam edecek. Kurulan güvenlik noktalarında görev yapan polis ekiplerinin, koronavirüs salgınına karşı tulum giyip, maske ve siperlik taktıkları görüldü.



NEVRUZ ATEŞİ YAKARKEN YANIYORLARDI



Alanda nevruz ateşinin yakılması sırasında 1 kadın ve 1 erkek alevlerin arasında kaldı. İki kişi olaydan yara almadan kurtuldu. Bu anlar çevredekiler tarafından cep telefonu ile görüntülendi.









