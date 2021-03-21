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Kar yağışı geri geliyor! Meteoroloji tarih verdi: İstanbul'a kar ne zaman yağacak? 21-25 Mart 2021

Son dakika hava durumu tahminleri yine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün internet sitesi üzerinden yayınlandı. Yayınlanan son tahminlerde bugün için yurdun kuzey kesiminde havanın yağışlı olacağı aktarıldı. Özellikle İstanbul, Çanakkale ve Trakya bölgesi için kuvvetli sağanak yağış uyarısı yapıldı. Yayınlanan 5 günlük hava durumu tahmininde ise kar yağışının geri geleceği belirtildi. Peki İstanbul, Ankara ve İzmir'de hava nasıl olacak? İstanbul'da kar yağacak mı? İşte Türkiye geneli hava durumu tahminleri...

Güncel / 21 Mart 2021 Pazar 10:58
Kar yağışı geri geliyor! Meteoroloji tarih verdi: İstanbul'a kar ne zaman yağacak? 21-25 Mart 2021

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve doğu kesimleri ile zamanla güneybatı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Kuzey Ege, Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzeyi, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Erzincan çevrelerinin yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda karla karışık yağmur ve kar olmak üzere, Trakya kesimi ile İstanbul ve Çanakkale çevrelerinde kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde olması bekleniyor.


HAVA SICAKLIĞI: İç ve güney kesimlerde 3 ila 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güney ve güneybatı, kuzeybatı kesimlerde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneybatısında kuzey ve kuzeydoğu, Güney Ege ve Batı Akdeniz kıyılarında güney ve güneydoğu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların Pazar Trakya kesimi ile İstanbul ve Çanakkale çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklediğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kıyılarda hortum oluşma riski ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR: Rüzgarın; Marmara'nın güneybatısında kuzey ve kuzeydoğu, Güney Ege ve Batı Akdeniz kıyılarında güney ve güneydoğu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

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