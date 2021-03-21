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İşte Türk ordusunun yeni silahı! İlk kez görüntülendi! Yerli üretim Gatling geliyor!

Türkiye yerli silahlarına bir yenisini daha ekliyor. MKEK tarafından geliştirilen Galting, çok namlulu ve hızlı ateş eden makineli tüfek kategorisinde yer alıyor. Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu'na bağlı tesislerde yerli ve milli silahları yakından inceleyen Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, 76mm Deniz Topu, Yakın Hava Savunma Sistemi, çeşitli kalibre ve tiplerde tüfekler ile gatling toplara ilişkin ayrıntılı bilgi aldı. İşte Gatling'in göz dolduran özellikleri…

Güncel / 21 Mart 2021 Pazar 10:22
İşte Türk ordusunun yeni silahı! İlk kez görüntülendi! Yerli üretim Gatling geliyor!

Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu'nun Ankara Elmadağ'daki Barutsan Roket ve Patlayıcı Fabrikasında incelemelerde bulundu. Bakan Yardımcısı Muhsin Dere ve MKEK Genel Müdürü Yasin Akdere'nin de hazır bulunduğu ziyarette Bakan Akar ilk olarak MKEK tarafından üretilen silah ve mühimmatın yer aldığı sergiyi gezdi. Bakan Akar, incelediği ürünler hakkında bilgi aldı. Sergilenenler arasında, havadan taşınabilir 105 mm Hafif Çekili Boran Obüsü ile Millî Piyade Tüfeği MPT-76'nın hafifleştirilmiş sürümü de yer aldı.

Bakan Akar, daha sonra uzaktan kumanda edilen Elektrikli Zırhlı Muhabere Aracını (E-ZMA) yakından inceledi. RDX Üretim Tesisi Otomasyon Merkezinde incelemelerde bulunan Bakan Akar, MKEK ve RDX tesislerinde yürütülen çalışmaların anlatıldığı tanıtım filmlerini izleyip bilgi aldı.

ŞEHİT ÜSTEĞMEN TASARLADI, MKEK ÜRETTİ

Bakan Akar'ın, sergide incelediği ürünler arasında 'OZOK' el bombası dikkati çekti. OZOK, Şehit İstihkâm Üsteğmen Ozan Olgu Köreke ve Bakım Astsubay Üstçavuş Mustafa Orman tarafından tasarlandı ve üretilmesi için MKEK'e teklif edildi.

MKEK, bu tekliften bir süre sonra, 23 Ekim 2017'de Hakkâri'nin Çukurca ilçesindeki operasyonda şehit olan Üsteğmen Ozan Olgu Köreke'nin anısını yaşatmak amacıyla projeyi hayata geçirdi. Şehit Üsteğmen Köreke'nin isim ve soy isminin baş harfleriyle adlandırılan proje kapsamında OZOK el bombası üretimi gerçekleştirildi.

BOYUTU VE HAFİFLİĞİ BÜYÜK AVANTAJ SAĞLIYOR

138 mm boyunda, 27 mm çapında olan OZOK el bombası, boyutu sayesinde personel üzerinde daha fazla el bombası taşınmasına imkân veriyor. Hafif olduğundan diğer el bombalarına göre daha uzak mesafelere atılabilen OZOK el bombasında C4 veya TNT tipi patlayıcılar kullanılıyor.

Şehit Köreke, 23 Ekim 2017'de 'Tümgeneral Aydoğan Aydın Operasyonu' kapsamında, Hakkâri'nin Çukurca ilçesi kırsalında yürütülen el yapımı patlayıcı tespit ve imha faaliyeti esnasında, teröristlerce önceden döşenen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu yaralanmış, kaldırıldığı Hakkâri Devlet Hastanesinde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştu.

DENİZ VE KARA ARAÇLARINDA DA KULLANILABİLECEK
Gatling çok namlulu ve hızlı ateş eden makineli tüfektir. 20 mm ve 12,7 mm Gatling tarzı döner namlulu makineli tüfekler Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla MKEK tarafından yerli olarak geliştirilmiştir.

MKEK, 20 mm altı döner namlulu silah sistemi ve üç döner namlulu 12.7 mm Gatling tarzı silah sistemleri geliştirme projelerine başlamıştır. Döner namlulu makine tüfekler yüksek ateş gücü ihtiyacı gereken kara, deniz ve hava platformlarına entegre edilerek kullanılabilmektedir. Projelerin tasarım ve detay tasarım aşamaları başarıyla tamamlanmış, çeşitli kalibrelerde prototipler üretilmiştir.

Döner namlulu silahlar elektro optik entegreli taretlere monte edilerek araç üstünde veya deniz araçlarında rahatlıkla kullanılabilmektedir.

20 mm Altı Döner Namlulu Silah Sistemi Teknik Özellikleri:

Döner Namlulu Silah Sistemi Geliştirme projesi kapsamında geliştirilen 12.7×99 mm NATO Fişeği atabilen üç adet döner namluya sahip silahın özgün olarak tasarlanması hedeflendi. Dakikada 1000 ila 1200 mermiyi tutukluluk yapmadan atabilme yeteneğine sahiptir.

Hızlı Değiştirilebilir Namlu

Ağırlık: 112,5 kg

Namlu Çıkış Hızı: 1030 m / s

Ateş Hızı: Dakikada 4000-6000 mermi

Aksiyon: Hidrolik, elektrik, pnömatik

Besleme Sistemi: Bağlantılı veya bağlantısız

Geri Tepme Kuvveti: 9,4 kN

Dağılım: 8 miliradyan çap,% 80 daire

Çalışma Sıcaklığı Aralığı: -46, +52 ° C


12.7 mm Üç Döner Namlulu Silah Sistemi Teknik Özellikleri:

12,7×99 mm NATO,

Standart NATO M9 bağlantılı (Kapalı Döngü – Dışarı Çıkar)

3 namlulu Gatling tarzı,

Namlu Boyu: 900 ± 50 mm,

Elektrikle çalışan,

Besleyici / Delinker Ünitesi,

Tabanca Kontrol Birimi (GCU)

Mühimmatsız Toplam Sistem Ağırlığı: 75 kg,

Ateş Hızı: Dakikada 1000 + 200 mermi

Etkili atış menzili: 1.700 metre,

Ortalama onarım süresi (MTTR),

Arızalar arasındaki ortalama süre (MTBF),

Güvenilirlik:% 0.1 arıza oranı,

Dağılım: 5 miliradyan çap,% 80 daire,

Hafif ve küçük boyutlu.

Uzaktan Komutalı Stabilize Silah Sistemi Genel Özellikleri;

Ağırlık: 500Kg

Namlu Açısı: -15°/+55°

Otomatik ve manuel uzaktan kontrol imkanı

Gündüz/Gece kamerası

Termal Kamera

Lazer Mesafe Ölçer

Hareket halinde atış yeteneği

Otomatik Hedef Takibi ve Balistik Hesaplama

Yüksek Hassasiyetli Stabilizasyon

Atış Adedi ve Mühimmat Sonu Uyarısı

360° Sonsuz Dönüş Yeteneği

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