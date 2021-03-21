HDP'nin Nevruz organizasyonunda terörist elebaşı Öcalan posterleri ve PKK paçavrası açıldı

HDP tarafından Van’da organize edilen Nevruz organizasyonunda, yasak olmasına rağmen alana sokulan terörist elebaşı Öcalan posterleri ve PKK paçavraları sallandırıldı. Organizasyona HDP’li Saliha Aydeniz ile Sezai Temelli de katıldı.