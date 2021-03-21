HDP'nin Nevruz organizasyonunda terörist elebaşı Öcalan posterleri ve PKK paçavrası açıldı

HDP tarafından Van’da organize edilen Nevruz organizasyonunda, yasak olmasına rağmen alana sokulan terörist elebaşı Öcalan posterleri ve PKK paçavraları sallandırıldı. Organizasyona HDP’li Saliha Aydeniz ile Sezai Temelli de katıldı.
Van Valiliği’nden alınan izinle HDP'nin düzenlediği nevruz kutlamasında terör propagandası yapıldı.
Yasak olmasına rağmen alana sokulan terör örgütü PKK’nın paçavraları, HDP flamalarıyla yan yana sallandırıldı.
Nevruz kutlamasına katılan grup, terörist elebaşı Abdullah Öcalan'ın posterini açarak fotoğraf çektirip sosyal medyadan paylaştı.