USD (Alış - Satış) : 7,27 - 7,28 EURO (Alış - Satış) : 8,66 - 8,67

Hatay'da CHP’li ismin yardım ettiği teröristlerin hücre evi görüntülendi! Casus kameralarla…

Hatay Kırıkhan’da CHP’li Meclis Üyesinin yardım ve yataklık yaptığı teröristlerin evinin casus kameralarla korunduğu ortaya çıktı.

Güncel / 21 Mart 2021 Pazar 12:05
Hatay'da CHP’li ismin yardım ettiği teröristlerin hücre evi görüntülendi! Casus kameralarla…

Hatay'ın Kırıkhan ilçesine bağlı Kaletepe Mahallesi'nde 2 gün önce çiftlik evine yapılan operasyonda yakalanan teröristlere yardım ve yataklık yaptığı ileri sürülen şahsın, CHP Kırıkhan İlçe Teşkilatında yönetim kurulu üyesi olduğu ortaya çıktı. Teröristlerin hücre evi görüntülenirken, evin casus kameralarla korunduğu görüldü.

Kırıkhan ilçesine bağlı Kaletepe Mahallesi'nde 18 Mart Perşembe günü jandarma ve Polis Özel Harekat ekiplerince düzenlenen operasyonda 1'i yaralı 3 kişi yakalandı. Operasyonda yakalanan M.K.'nın ise 2 teröriste yardım ve yataklık yaptığı ileri sürüldü. Gözaltına alınan Mehmet K.'nın CHP Kırıkhan İlçe Teşkilatı'nda yönetim kurulu üyesi olduğu ve aynı zamanda Hatay Vatanını Sevenler Federasyonu'nun rozetini takıp, Kırıkhan İlçe Temsilciliği yaptığı öğrenildi.

Olayın ortaya çıkmasıyla birlikte M.K. CHP'den ihraç edildi.

Hatay Vatanını Sevenler Federasyonu İl Başkanı da, M.K.'nın derneğe üyeliği ile ilgili yapılan eleştirilere sosyal medya hesabından cevap verdi.

Yapılan açıklamada, "Federasyonumuzun adını hiç kimse kirletemez. Kendisini vatansever, milliyetçi olarak tanıtan bu teröristin kamufle olmak için federasyonumuzun adını kullanmasına asla müsaade etmeyiz. Bu haine federasyonumuzun rozetini takmıştık ancak güvenlik soruşturması tamamlanmadığı için resmi üyeliğini gerçekleştirmemiştik" denildi.

M.K.'nın gözaltında olduğu ve soruşturmanın devam ettiği öğrenildi. Teröristlerin kaldığı hücre evi de görüntülendi.

Hücre evininde teröristlerin kaldığı yataklar, cep telefonları, yemek masaları ve evin dört bir tarafına yerleştirilmiş sadece insan odaklı casus kameralar ve bu kameralara ait kayıt cihazları bulundu.

loading...

YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

ABD YUNANİSTAN’I NİYE ÖPÜYOR?

Mehmet Orhan
Eda Doğan

13 Mart Balık burcundaki Yeni Ay’ın burçlara etkileri

Eda Doğan
Kürşad Berkkan

PAPA’NIN IRAK’TA SABİ CEMAATİNE VERDİĞİ GİZEMLİ KİTAP : SİDRA

Kürşad Berkkan
Kemalettin İsaoğlu

CEMAL KAŞIKÇI SUİKASTI

Kemalettin İsaoğlu
TÜRKER AKINCI

84 Ve 94 Ruhları...

TÜRKER AKINCI
Ümit ÖZDEMİR

14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ VE AZİZ VALENTİNE'NİN BİLİNMEYEN HİKAYESİ

Ümit ÖZDEMİR
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
Av. Arb. Selçuk ENER

İŞÇİNİN İKİNCİ BİR İŞTE ÇALIŞMASI, İŞVERENE HAKLI FESİH İMKANI TANIR MI?

Av. Arb. Selçuk ENER
Murat AKAN

Rusya Bahanesiyle Türkiye Kuşatılıyor

Murat AKAN
Ahmet ANAPALI

Aslında Bütün Suç Minik Merdan’ı Ünlü Yapamayanlarda…

Ahmet ANAPALI
İslam Memiş

Piyasalar Haftayı Nasıl Tamamlıyor ?

İslam Memiş
Cengiz ALÇAYIR

Vız’yoner!

Cengiz ALÇAYIR
Erkan Trükten

DÜNYA’NIN 11 EYLÜL’Ü

Erkan Trükten
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement Advertisement