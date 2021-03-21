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FETÖ'cü kumpasçılar haddini aştı! Mahkemede şok tehditler..

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Selam Tevhid kumpasına ilişkin davada son sözleri sorulan sanıklardan eski emniyet amiri Kürşat Durmuş, yargılamayı yapan mahkeme heyetini hedef aldı. Durmuş, kendilerini yargılayan hakimlerin mutlaka bir gün yargılanacaklarını söyledi. Eski emniyet müdürü Yurt Atayün'ün aralarında olduğu bazı FETÖ'cü sanıklar da bir gün hesap soracaklarını dile getirip, kendilerince gözdağı vermekten geri durmadı.

Güncel / 21 Mart 2021 Pazar 11:37
FETÖ'cü kumpasçılar haddini aştı! Mahkemede şok tehditler..

Kumpasçı eski polislerin hakimleri tehdit ve hakaret olayı, davanın karar duruşmasında yaşandı. İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen 90 sanıklı davada 16 Aralık günü karar çıkmış, mahkeme heyeti davaya ilişkin 4 bin 20 sayfalık gerekçeli kararın yazımını da geçen gün tamamlamıştı. Görüntülü kayda alınan duruşmaların yazılı tutanağa geçirilmesi de bitti. Karar duruşmasına ilişkin görüntü dökümlerinde, son sözlerin sorulması sırasında bazı sanıkların tehdit ve hakaret içeren ifadeleri dikkat çekti.

HAKİMLERE TEHDİT

Sanıklardan Durmuş son sözünde "Taşlar bağlı, köpekler serbest. Bu dosyada şüpheli olarak dün takip edilenler bugün katılan (şikayetçi), bir kısmı için de yarın hükümlü olacaklar ve siz, Türk milletinin asil evlatlarını yargıladıklarını söyleyen hakimler mutlaka bir gün yargılanacaklar. Bütün arkadaşlarıma hakkımı helal ediyorum. Onlar da bana helal etsinler" dedi. Mahkeme heyetinin, tehdit ve hakarete ilişkin savcılığa suç duyurusunda bulunacağı öğrenildi.

GAZETECİLERE BASKIN YAPILMASINI DA İSTEMİŞTİ

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi'nde emniyet amiri olduğu dönemde yasadışı dinlemelerden sorumlu olan Durmuş, 14 Ağustos 2014'te casusluk suçundan tutuklanmıştı. Durmuş, tutuklanmadan bir hafta önce de eski emniyet amiri Gaffur Ataç ve komiser Selman Yuyucu ile birlikte FETÖ aleyhine yayınlar yapan 38 gazeteciyi savcılığa şikayet etmiş, gazetecilerin evlerine baskın yapılmasını ve yargılanmalarını istemişti.Öte yandan, yargılama boyunca örgütsel tavır sergileyen diğer FETÖ'cü sanıklardan bazıları da son sözlerinde bu tavrını sürdürdü. Atayün kendisini yargılayanların yargı önünde hesap vereceğini söylerken, Ertan Erçıktı "Yapılan işlemler doğrudur ve yaptığım işin arkasındayım" sözleriyle suçlarını ve kumpaslarını savundu. Eski İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi Teknik Büro Amir Yardımcısı Mehmet Işık da "Vereceğiniz karar, kendi kararınız, hakkımızda vereceğiniz karar ortadadır. Masumların kalemlerini kıranların Allah da tez zamanda kalemlerini kırsın" dedi.

MÜEBBETLİK HAİNLER

Davada, eski emniyet müdürleri Ali Fuat Yılmazer, Oktay Bulduk, Yurt Atayün, Ömer Köse, Osman Özgür Açıkgöz, Kazım Aksoy, eski emniyet amirleri Oğuzhan Ceylan, Gaffur Ataç, Kürşat Durmuş ile suç tarihinde FETÖ medyasında yazarlık yapan eski savcı Gültekin Avcı'nın aralarında bulunduğu 29 sanık "Hükûmeti ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını engellemeye teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı. Bu sanıklardan 9'unun cezası müebbet hapse düşürülmüş, aynı sanıklara ayrıca "haberleşmenin gizliliğini ihlal", "özel hayatın gizliliğini ihlal", "suç uydurma" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarından 42 yıl 8 ay hapis cezası verilmişti.

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