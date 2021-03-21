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Dün Mor Çete, bugün Boğaziçililer: Art arda 'direniş' çağrıları

DHKP-C ve diğer yasa dışı örgütlerin desteği ile provokasyon başlatan Boğaziçililer, 6 günlük direniş eylemi düzenlemeye hazırlanıyor.

Güncel / 21 Mart 2021 Pazar 16:56
Dün Mor Çete, bugün Boğaziçililer: Art arda 'direniş' çağrıları

Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Melih Bulu'yu bahane eden gruplar provokasyonda direniş çağrısı yaptı.

Tutuklu provokatörler için direnecekler!
Boğaziçi Dayanışması adlı twitter hesabından bir duyuru yayımlayan Boğaziçi provokatörleri, 22-29 Mart tarihleri arasında 'direniş festivali' düzenleyeceklerini açıkladı. Tutuklu provokatörleri hatırlatan grup, 'Bahar dönemine başlarken Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri olarak 'Arkadaşlarımız yoksa biz de yokuz' diyoruz: 6 tutuklu arkadaşımız için 6 gün boykota gidiyoruz.' dedi.

'Arkadaşlarımız yoksa biz de yokuz'

Rektör Prof. Dr. Melih Bulu'yu bahane ederek provokatörlük yapan grup, AK Parti iktidarını hedef aldı. 'Demokratik değerleri yok sayan, kendisinden olmayana nefes aldırmak istemeyen iktidara karşı özgür, özerk, demokratik ve toplumcu üniversite mücadelemiz Türkiye'den ve dünyadan yükselen desteklerle büyümeye devam ediyor.' ifadelerini kullanan grup Batı'dan da destek aldıklarını itiraf etti. Tutuklu provokatörlere dikkat çekilen açıklamada, 'Bu dayanışmayla, 17 Mart'ta tutuklu iki arkadaşımız yeniden özgürlüklerine kavuştular fakat diğer 6 arkadaşımız hâlâ tutsak. Üstüne üstlük 11 yıla kadar hapis istemi ile yargılanacaklarını öğrendik. Bu absürt durumun normalleşmesine göz yummayacağız. Bahar dönemine başlarken Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri olarak 'Arkadaşlarımız yoksa biz de yokuz' diyoruz: 6 tutuklu arkadaşımız için 6 gün boykota gidiyoruz!' diye konuştu.



'Tüm üniversite bileşenlerini direnişin parçası olmaya çağırıyoruz'

Eylemlerini Boğaziçi Üniversitesi'nin Güney Kampüsü'nde başlatacaklarını belirten provokatörlerin açıklaması şöyle devam etti:

'Sadece arkadaşlarımızın eğitim haklarını değil kendisine biat etmeyen herkesin yaşam hakkına saldıran iktidarın ve onun kayyumlarının dayatmalarına karşı bahar dönemini boykotla ve 'Nasıl bir üniversite?' sorusuna yanıt aradığımız bir festivalle açıyoruz. 22-29 Mart tarihleri arasında Güney Meydan'da ve çevrimiçi olarak yapacağımız etkinliklerle özgür, özerk, demokratik ve toplumcu üniversitelere doğru bir yol çiziyoruz. Kabul etmiyoruz, vazgeçmiyoruz ve geleceği kuruyoruz! Tüm üniversite bileşenlerini 'Nasıl bir üniversite?' sorusuna yanıt aradığımız direniş festivalinin bir parçası olmaya çağırıyoruz.'

Bir avuç Sözde akademisyen tarafından kışkırtılıyorlar

Öte yandan sırt dönme eyleminin 55. gününde açıklamalarda bulunan bir grup azınlık akademisyenler öğrencilerini kışkırtıcı açıklamalarda bulunmuşlardı. Sözde akademisyenler şu açıklamayı yapmıştı:

'2020-2021 Bahar dönemine özerk ve demokratik üniversite değerleriyle asla bağdaşmayacak bir biçimde, polis ablukası altında başladık. Hisarüstü Mahallesini çevreleyen polis barikatları kaldırılmış olsa da kampüs içi ve çevresindeki yoğun polis varlığı devam ediyor. Polis, sivil polis ve özel güvenlik güçleri aracılığıyla hâlâ öğrencilerimizin hakları ihlal ediliyor. Üniversiteler; baskıcı iktidarların güvenlikçi politikalarla sindirebileceği yerler değil, bilimsel üretimin ve özgür düşüncenin teminatı olan kamusal alanlardır. Üniversitemizde gayrimeşru rektör atamasından beri devam eden kuşatma derhal kaldırılmalıdır.'

Ak Parti

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