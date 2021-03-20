Türkiye İstanbul Sözleşmesi'nden ayrıldı!

İstanbul Sözleşmesi iptal edildi. Sözleşmenin iptaline ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.



Kadına yönelik, aile içi şiddeti önleyici ve şiddetle mücadeleye yönelik yaptırımları barındıran İstanbul Sözleşmesi, boşanan erkeklerin nafaka mağduriyeti yaşdıkları gerekçesi dahil, farklı nedenlerle tartışma konusu olmuştu.



Cumhurbaşkanlığı kararıyla Türkiye, kamuoyunu uzun süredir meşgul eden İstanbul Sözleşmesi'nden çekildi.



İSTANBUL SÖZLEŞMESİ'NİN İÇERİĞİ



Avrupa Konseyi tarafından hazırlanan ve yaptırım gücü olan ilk uluslararası sözleşme olan bu belge, Mayıs 2011'de ilk Türkiye tarafından İstanbul'da imzalandığı için kısaca İstanbul Sözleşmesi olarak bilinir.



2014 YILINDA YÜRÜRLÜĞE GİRDİ



İstanbul Sözleşmesi, 10 ülkenin onaylamasının ardından 1 Ağustos 2014 tarihinde de yürürlüğe girmiştir. Sözleşme şu ana kadar 17'si AB üyesi, toplam 28 ülke tarafından onaylandı.







