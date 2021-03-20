Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı 13-19 Mart koronavirüs haritası

Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüs risk haritasını paylaştı.



EN ÇOK VAKA SAYISI OLAN İLLER

SAMSUN: 508,97, GİRESUN: 356,35, BALIKESİR: 288,16, YALOVA: 275,31, ORDU: 258,87, KİLİS: 258,42 İSTANBUL: 251,12

EN AZ VAKA SAYISI OLAN İLLER

ŞIRNAK: 8,18, SİİRT: 14,20, HAKKARİ: 15,69, MARDİN: 17,08, ŞANLIURFA: 18,30, UŞAK, 19,49