Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı 13-19 Mart koronavirüs haritası

Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüs risk haritasını paylaştı.
EN ÇOK VAKA SAYISI OLAN İLLER
SAMSUN: 508,97, GİRESUN: 356,35, BALIKESİR: 288,16, YALOVA: 275,31, ORDU: 258,87, KİLİS: 258,42 İSTANBUL: 251,12
EN AZ VAKA SAYISI OLAN İLLER
ŞIRNAK: 8,18, SİİRT: 14,20, HAKKARİ: 15,69, MARDİN: 17,08, ŞANLIURFA: 18,30, UŞAK, 19,49
Özellikle 3 büyükşehirde korkutan artışların olduğunun görüldüğü haritayı paylaşan Koca, vatandaşlara uyarılarda da bulundu. "Virüsü yok sayamayız" diyen Koca, "Onun normal hayatımızı elimizden almasına da izin vermemeliyiz. Bunu tedbirlere uyarak başarabiliriz." ifadelerini kullandı.
Koca "İllerimizde haftalık 100.000 nüfusa karşılık gelen toplam vaka sayısını gösteren insidans haritamızı ekte görebilirsiniz. Normale dönmek elimizde. Bu ancak tedbirle mümkün." dedi.