USD (Alış - Satış) : 7,27 - 7,28 EURO (Alış - Satış) : 8,66 - 8,67

Ordu - Giresun sınırı yeniden belirlendi

Giresun'un Bulancak ilçesi ile Ordu'nun Kabadüz ilçesi arasındaki il sınırı yeniden belirlendi. Karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Güncel / 20 Mart 2021 Cumartesi 19:58
Ordu - Giresun sınırı yeniden belirlendi

Giresun'un Bulancak ilçesi Aydındere Belediyesi ile Ordu'nun Kabadüz ilçesi Yokuşdibi Mahallesi arasındaki il sınırı yeniden belirlendi.
 
Karar Resmi Gazete'te yayımlandı
Resmî Gazete'de yayımlanan 3676 sayılı kararı karara göre iki ilin Aydındere ve Kabadüz adasındaki sınır detay ve krokisi şöyle açıklandı:
 
“3 bin 107 metre rakımlı Karagöl Tepesi'nden başlayarak 2244 metre rakımlı Çakmaklı Tepe'ye, buradan kuzey istikametindeki Öküzkaya Tepesi'nde, aynı istikameti takiben Yaşlıyurt Tepesi'nin doğu eteğinden, Oyuk Deresi gözünü takiben Mekteptaşı Tepesi'nin batısına, buradan kuzey istikametini takiben Taşbaşı Tepesi'ne, Taşbaşı Tepesi'nden 2149 metre rakımlı Keltepe'ye, Keltepe'den kuzey batı yönündeki Uzuncaen Tepesi'ne, aynı yönü takiben Olukbaşı Tepesi'ne, Olukbaşı Tepesi'nden Dikmetaş Mezarlığı'na, buradan kuzey batı istikametinde devam eden Semen Deresi boyunca Sinanlı Deresi ile birleşen köprüye, buradan Sinanlı Deresi'nin devamı olan Semen Deresini takip ederek Semen Deresi'nin Molla Hüseyin Deresi ile birleşen yerde bulunan Cinni Değirmeni'ne birleşen hat olarak tespit edilmiştir.”
 

loading...

YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

ABD YUNANİSTAN’I NİYE ÖPÜYOR?

Mehmet Orhan
Eda Doğan

13 Mart Balık burcundaki Yeni Ay’ın burçlara etkileri

Eda Doğan
Kürşad Berkkan

PAPA’NIN IRAK’TA SABİ CEMAATİNE VERDİĞİ GİZEMLİ KİTAP : SİDRA

Kürşad Berkkan
Kemalettin İsaoğlu

CEMAL KAŞIKÇI SUİKASTI

Kemalettin İsaoğlu
TÜRKER AKINCI

84 Ve 94 Ruhları...

TÜRKER AKINCI
Ümit ÖZDEMİR

14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ VE AZİZ VALENTİNE'NİN BİLİNMEYEN HİKAYESİ

Ümit ÖZDEMİR
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
Av. Arb. Selçuk ENER

İŞÇİNİN İKİNCİ BİR İŞTE ÇALIŞMASI, İŞVERENE HAKLI FESİH İMKANI TANIR MI?

Av. Arb. Selçuk ENER
Murat AKAN

Rusya Bahanesiyle Türkiye Kuşatılıyor

Murat AKAN
Ahmet ANAPALI

Aslında Bütün Suç Minik Merdan’ı Ünlü Yapamayanlarda…

Ahmet ANAPALI
İslam Memiş

Piyasalar Haftayı Nasıl Tamamlıyor ?

İslam Memiş
Cengiz ALÇAYIR

Vız’yoner!

Cengiz ALÇAYIR
Erkan Trükten

DÜNYA’NIN 11 EYLÜL’Ü

Erkan Trükten
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement Advertisement