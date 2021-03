Kemal Kılıçdaroğlu 3 oy için fırsatı kaçırmadı! İstanbul Sözleşmesi 'ayarlı' seçim çalışması

Türkiye, aile yapısını ifsad projesi İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme kararı aldı. Resmi Gazete'de yayımlanan karar, Millet İttifakı destekçilerini çıldırttı.



Bunlardan birisi de CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu oldu. Sosyal medya hesabından bir video paylaşan Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Sözleşmesi'nin kaldırılma kararına ilişkin açıklamalar yaparken partisini ve kendisini övmeye başladı.



Kılıçdaroğlu, ayrıca “İktidardaki zorbaya kadınlar dersini verecek' ifadesini kullanarak büyük bir skandala imza attı.



CHP Lideri açıklamasının devamında 'Ben söz veriyorum. Her zaman, her yerde, her ortamda bütün kadınların hakkına, hukukuna sahip çıkacağım. Adalet neredeyse orayı arayacağım. Adaletten yana olacağım. Sizden yana olacağım. Sizin hakkınızdan hukukunuzdan yana olacağım. Sizin hakkınızı, hukukunuzu her platformda savunacağım' ifadelerini kullandı.