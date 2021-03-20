İstanbul Sözleşmesi'nin feshinin ardından flaş açıklama! Ankara Sözleşmesi geliyor

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile Türkiye, İstanbul Sözleşmesi'nden ayrıldı. Yaşanan gelişmenin ardından AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, ''İstanbul Sözleşmesi'nin şu geldiğimiz noktada yol açtığı bu ayrışma ve kutuplaşma bizi şu noktaya getirdi; İstanbul Sözleşmesi olmasa da olur, aslolan hukuk devletidir, aslolan adalet anlayışımızdır. Biz Türkiye'nin hukukuyla, iç mevzuatıyla, anayasal düzenlemeleriyle kadınların hakkını koruyacak güce sahip olduğunu düşünüyoruz ve Ankara Sözleşmesi ismini verebileceğimiz yeni bir çalışmayı ortaya koyacağız inşallah.'' dedi.