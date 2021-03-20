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İstanbul Sözleşmesi'nin feshinin ardından flaş açıklama! Ankara Sözleşmesi geliyor

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile Türkiye, İstanbul Sözleşmesi'nden ayrıldı. Yaşanan gelişmenin ardından AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, ''İstanbul Sözleşmesi'nin şu geldiğimiz noktada yol açtığı bu ayrışma ve kutuplaşma bizi şu noktaya getirdi; İstanbul Sözleşmesi olmasa da olur, aslolan hukuk devletidir, aslolan adalet anlayışımızdır. Biz Türkiye'nin hukukuyla, iç mevzuatıyla, anayasal düzenlemeleriyle kadınların hakkını koruyacak güce sahip olduğunu düşünüyoruz ve Ankara Sözleşmesi ismini verebileceğimiz yeni bir çalışmayı ortaya koyacağız inşallah.'' dedi.

Güncel / 20 Mart 2021 Cumartesi 23:24
İstanbul Sözleşmesi'nin feshinin ardından flaş açıklama! Ankara Sözleşmesi geliyor

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile Türkiye, İstanbul Sözleşmesi'nden ayrıldı. Milyonları sevindiren gelişmenin ardından, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, A Haber'de flaş bir açıklamada bulundu.
 
Ankara Sözleşmesi geliyor
Fatma Betül Sayan Kaya şu ifadeleri kullandı.
 
''İstanbul Sözleşmesi'nin şu geldiğimiz noktada yol açtığı bu ayrışma ve kutuplaşma bizi şu noktaya getirdi; İstanbul Sözleşmesi olmasa da olur, aslolan hukuk devletidir, aslolan adalet anlayışımızdır. Biz Türkiye'nin hukukuyla, iç mevzuatıyla, anayasal düzenlemeleriyle kadınların hakkını koruyacak güce sahip olduğunu düşünüyoruz ve Ankara Sözleşmesi ismini verebileceğimiz yeni bir çalışmayı ortaya koyacağız inşallah.''
 
"Muhalefet kadınları istismar etti"
İnşallah yeni bir çalışmayı toplumun bütün kesimleriyle bir araya gelerek yapmayı planlıyoruz. Özellikle muhalefetin konuyu çok yanlış boyuta çektiğini görüyoruz. Muhalefet kadınları istismar etti. Biz kadınlarımızı koruyucu reformları hayata geçiriyoruz. Değerlerimizi önceleyen yeni bir mutabakat üzerinde çalışıyoruz. AK Parti her zaman ailenin yanında oldu. Bizim derdimiz aileyi, kadını ve toplumun her bir ferdini korumak. Şiddet asla meşrulaşmayacak."

Ak Parti

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