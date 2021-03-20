Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Melih Bulu; istifa ettiği iddialarını yalanladı:

Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Melih Bulu, rektörlükten istifa ettiği yalan haberini yayan, muhalif sözde gazeteci Ali Tarakçı'ya yanıt verdi.
PROFESÖR BULU: PEKİ BUNDAN ŞEYİN HABERİ VAR MI? MESELA BENİM
Sabah'ın aktardığına göre Prof. Dr. Melih Bulu, Ali Tarakçı isimli bir kişinin, 'Boğaziçi öğrencileri kazandı. Melih Bulu dayanamadı istifa etti' şeklindeki Twitter'daki paylaşımına gülümseten cevap verdi ve 'Peki bundan şeyin haberi var mı? Mesela benim:)' ifadelerini kullandı.Prof. Dr. Melih Bulu, Başkan Recep Tayyip Erdoğan
tarafından 1 Ocak 2021 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla Boğaziçi Üniversitesine rektör olarak atandı.