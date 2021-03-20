Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Melih Bulu; istifa ettiği iddialarını yalanladı:

Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Melih Bulu, Ali Tarakçı isimli bir kişinin, “Boğaziçi öğrencileri kazandı. Melih Bulu dayanamadı istifa etti” şeklindeki Twitter’daki paylaşımına gülümseten cevap verdi ve “Peki bundan şeyin haberi var mı? Mesela benim:)” dedi.